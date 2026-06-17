В сети восхитились дочерью Сильвестра Сталлоне в бикини

В сети восхитились дочерью американского актера Сильвестра Сталлоне Систин Сталлоне в купальнике. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя актриса и модель снялась на террасе, сидя на диване. Она позировала перед камерой в ярко-красном бикини и золотистых украшениях.

Подписчики высказались о кадрах в комментариях.

«Вау, какая потрясающая фигура», «Выглядишь отлично», «Боже, она настоящая королева!», «У дочерей Сталлоне отличные гены», — заявили юзеры.

Всего у Сильвестра Сталлоне пятеро детей от двух браков: два сына от актрисы Саши Зак и три дочери от модели Дженнифер Флавин.

Ранее в июне дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, модель Эвер Андерсон, снялась в откровенном виде и взорвала соцсети.