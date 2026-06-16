Стилист порекомендовал россиянкам модную вещь на лето

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянкам самую модную вещь в гардеробе на лето. Пост опубликован в его Telegram-канале, на который подписаны 185 тысяч читателей.

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По словам эксперта, яркий легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды в городе.

«Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками», — посоветовал он.

При этом стилист проиллюстрировал рекомендацию снимками инфлюэнсерш. Девушки показали образы в кофтах нежных оттенков, сочетая их с юбками, джинсами и платьями.

Ранее в июне россиян призвали носить на шеях кошельки и ключницы. Стилист Рогов заявил, что в текущем сезоне стоит украшать образы необычными аксессуарами.