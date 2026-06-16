В эпоху осознанного потребления и стремления к порядку все больше людей выбирают капсульный гардероб. Это не просто модное слово, а целая философия, которая позволяет выглядеть разнообразно и стильно, имея в шкафу всего 10–15 ключевых вещей. Главный секрет — не количество одежды, а ее сочетаемость. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Селены Сафаровой, как собрать много образов из небольшого количества вещей.

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Продуманная база

Стилист отметила, что стиль не требует бесконечного гардероба, даже наоборот: чем меньше вещей, тем лучше можно понять свой стиль.

Большой шкаф часто говорит не о стиле, а о тревоге: «мне нечего надеть». А продуманная база — это свобода. Я много лет работаю с разными людьми — от тех, кто боится цвета, до тех, кто живет в эксцентрике. И почти всегда задача одна: научить вещи работать друг на друга, — сказала она.

Эксперт отметила, что в первую очередь нужно начать не с вещей, а с себя.

Если вы не понимаете, какое впечатление хотите производить, никакая капсула не спасет. Ответьте честно: вам ближе строгость или игра? Сексуальность или интеллект? Комфорт или драма? Гардероб — это инструмент, а не украшение. Когда есть внутренняя опора, вещи собираются быстрее, — советует Сафарова.

Также специалист объяснила, что необходимо собрать «скелет» гардероба — это шесть–десять вещей, которые сочетаются друг с другом без усилий.

Например, жакет, брюки, юбка, базовая футболка, рубашка, платье, верхний слой. Важно не количество, а совместимость, если каждая вещь подходит минимум к трем другим, то вы уже выигрываете, — говорит собеседница «ВМ».

Помимо этого, стилист рекомендовала:

Работать слоями

Это главный секрет множества образов. Одна и та же рубашка может быть застегнутой, расстегнутой поверх топа, заправленной частично, надетой поверх платья или завязанной на талии. Один предмет, а настроений уже пять.

Играть пропорциями

Меняется не вещь, а ее поведение. Широкие брюки и обтягивающий верх — один характер, те же брюки плюс объемный свитер — уже другой человек.

Добавить «нарушение»

Если все слишком правильно, то образ мертвый. Смешивайте грубое и нежное, дорогое и простое, спортивное и классическое.

Использовать трансформацию

Одежда не обязана быть статичной. Закатанные рукава, ремень поверх жакета, брошь на неожиданном месте, булавки, завязки — все это меняет силуэт.

Цвет — это система, а не случайность

Не обязательно иметь много цветов, достаточно два–три базовых и один акцентный. Когда цвета дружат между собой, даже простые вещи выглядят как продуманный образ.

Обувь решает все

Смените обувь, и вы в другом сценарии, брюки с рубашкой с кроссовками — повседневность, с каблуком — уже вечерний образ, с грубыми ботинками — характер.

Повторы — это нормально

Важно не ни разу не повториться, а приобрести узнаваемость. Если вы нашли формулу, которая работает, то повторяйте ее, меняя детали.

Не стремиться к идеалу

Самые интересные образы — с легкой небрежностью: чуть выбившаяся рубашка, несовершенная укладка, неожиданный акцент. Именно это делает вас живыми.

В итоге все сводится к простому: не нужно больше вещей, а нужно больше вариантов их проживания. Хороший гардероб — это не склад, а конструктор, и чем лучше вы понимаете себя, тем меньше вам нужно, чтобы выглядеть по-разному, — заключила Сафарова.

Лето — время, когда появляется желание поэкспериментировать со стилем, примерить новые образы и предстать в них во всей красе. Теплая погода благоволит тому, чтобы достать из шкафа заждавшиеся своей поры легкие платья и другие наряды, которые не «выгуляешь» зимой под длинным пальто. Что будет в тренде для женщин предстоящим летом, «ВМ» рассказал стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.