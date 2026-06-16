Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон вновь уличили в подражании принцессе Диане. Наряд королевской особы проанализировали редакторы Page Six.

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Супруга принца Уильяма появилась на празднике Выноса знамени (Trooping the Colour) в честь дня рождения Карла III в голубом платье бренда Catherine Walker. Она также надела шляпу Philip Treacy и серьги с жемчугом Cassandra Goad. В качестве обуви принцесса предпочла туфли люксовой марки Gianvito Rossi.

Журналисты заметили сходство образа Миддлтон с нарядом ее свекрови, которая в похожем платье посетила пасхальную службу в 1987 году.

В марте Миддлтон также вдохновилась образом принцессы Дианы для выхода в свет.

Праздник Выноса знамени (Trooping the Colour) проводится с XVII века, а с 1748 года знаменует официальное празднование дня рождения монарха. В ходе церемонии король и старшие члены семьи наблюдают парад гвардейцев и проводят церемониальный смотр войск.