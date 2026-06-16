Не боится возраста и не любит диеты: секреты красоты Моники Беллуччи

Актрису уже много лет называют воплощением женственности и красоты, она то и дело оказывается на вершине разнообразных рейтингов самых прекрасных женщин мира. Вот и недавно Монику Белуччи назвали самой притягательной красавицей в истории, и она обошла даже Мэрилин Монро. В чем же секрет ее притягательности?

Актриса никогда не была поклонницей экстремального фитнеса, изнурительных диет и увлечения пластикой. Она не одержима вечной молодостью. Ее подход к уходу за собой удивительно прост и во многом построен на здравом смысле — рассказываем, что и как она делает, чтобы выглядеть потрясающе в любом возрасте.

Сон важнее дорогой косметики

Когда Монику спрашивают о главном секрете красоты, она никогда не начинает перечислять кремы и процедуры. В многочисленных интервью актриса признавалась, что старается рано ложиться спать и пить много воды. По ее словам, ничто не влияет на внешний вид лучше полноценного сна. Именно во время отдыха кожа восстанавливается, а лицо выглядит более свежим и отдохнувшим.

Никаких голодовок и запретов

Беллуччи никогда не скрывала, что любит итальянскую кухню — и в целом обожает поесть. Паста, оливковое масло и бокал вина для нее — часть совершенно нормальной жизни. Актриса неоднократно говорила, что прибегает к строгим ограничениям только тогда, когда этого требует конкретная роль. В обычной жизни она предпочитает умеренность, а не борьбу с едой. Звезда придерживается принципов средиземноморского питания и считает, что удовольствие от жизни тоже влияет на внешний вид.

Движение без фанатизма

В отличие от многих звезд, Беллуччи не проводит часы в спортзале. Она признавалась, что предпочитает пилатес, плавание и обычную активную жизнь. «А если я всю неделю ела слишком много мучного, я просто надену черное платье, оно всегда стройнит», — смеется актриса. И подчеркивает, что никогда не была поклонницей принципа «без боли нет результата». Ей гораздо ближе подход, при котором физическая активность помогает чувствовать себя лучше, а не превращается в ежедневное испытание морально-волевых качеств.

Красота начинается с принятия возраста

Пожалуй, именно это сделало Беллуччи настоящей иконой и ролевой моделью для миллионов женщин. Она давно говорит о том, что не боится стареть и не считает возраст чем-то ужасным. По мнению актрисы, с годами внешность неизбежно меняется, но это не означает потерю привлекательности. В одном из интервью она отметила, что со временем женщина открывает в себе множество других качеств, которые выходят далеко за пределы внешности. Кстати, Моника не считает, что ей нужна пластика или хотя бы уколы ботокса и филлеров — и, судя по ее фотографиям, она стойко придерживается своих убеждений.

Уверенность важнее идеальных параметров

Беллуччи никогда не стремилась соответствовать моде на чрезмерную худобу. Она не раз говорила, что всегда была женщиной с формами и не собирается извиняться за это. Именно уверенность в себе, женственность и внутренний комфорт актриса считает главными составляющими привлекательности. Возможно, поэтому спустя десятилетия после начала карьеры ее продолжают считать одной из самых красивых женщин современности.