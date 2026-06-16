52-летняя Пенелопа Крус внезапно сделала ультракороткую стрижку

Испанская актриса Пенелопа Крус внезапно кардинально сменила имидж. Фотографиями знаменитости поделился звездный стилист Димитрис Джаннетос на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

52-летняя телезвезда сделала ультракороткую стрижку, решившись на так называемый трендовый «бойфренд‑боб». Крус укоротила волосы до плеч и осветлила их до медового оттенка блонда.

В июне 20-летний сын Дональда Трампа Бэррон с новым имиджем появился на публике и вызвал споры в сети. Наследник президента США посетил турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 event. Фотографы запечатлели его в темно-синем костюме и белой рубашке. Он предстал перед камерами с длинными кудрявыми волосами.