Мать Гарика Харламова снялась в бикини на пляже

Мать российского юмориста Гарика Харламова Наталья снялась в купальнике. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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63-летняя женщина отправилась на отдых в Сочи. На размещенном кадре она предстала, сидя в шезлонге на пляже. Родительница артиста позировала в черном топе от бикини, оформленном пайетками и глубоким декольте. Она дополнила образ солнцезащитными очками и золотистой цепочкой на шее и держала в руках мороженое.

Наталья развелась с отцом юмориста Юрием Харламовым, когда сыну было девять лет. Ее вторым супругом стал бизнесмен Гоча Малания, в браке с которым женщина родила дочерей-близнецов Алину и Екатерину.