Как одеться на выпускной ребенка: стилист дал советы родителям

Выпускной ребенка — это день, когда все внимание, казалось бы, должно быть направлено только на него. Но есть один важный нюанс: вы будете в кадре. Рядом со своим выпускником, учителями и другими родителями. Стилист Юлия Никифорова рассказала, как подойти осознанно и системно к выбору образа.

«Выпускной — это триумф вашего ребенка, а вы — его главная группа поддержки. Ваш образ на фото должен транслировать надежность, семейные ценности и ваш личный статус. Мы создаем не просто красивую картинку, а визуальную историю успеха вашей семьи», — объясняет Юлия.

Грамотный выбор оттенка

Тотальный черный цвет на летнем празднике часто выглядит избыточно мрачно и тяжело. С другой стороны, слишком активные принты (крупная геометрия, пестрая абстракция или кричащие цветы) будут перетягивать внимание с вашего лица на одежду. Оптимальная палитра для статусных родителей — благородная пастель или глубокие, сложные полутона.

Однотонный наряд или деликатный, едва заметный микро рисунок всегда выглядят более дорого и интеллигентно.

«В эстетике цвет решает все. Выбирая мягкие, „дорогие“ оттенки — экрю, оливковый, пудровый, цвет шалфея или глубокий синий — вы позволяете собеседнику видеть в первую очередь вас, вашу личность и ваши глаза, а не цвет вашего платья», — рассказывает стилист.

Длина и фасон: комфорт превыше всего

Слишком короткое платье (выше колена на ладонь и более) лишает образ солидности и заставляет постоянно контролировать подол, что считывается на фото как зажатость. Идеальный выбор — длина миди или элегантное макси. С точки зрения кроя отдайте предпочтение свободе движений: вы должны легко садиться и вставать. Платье-футляр умеренного прилегания, брючный костюм из качественной ткани или минималистичный комбинезон — беспроигрышные варианты, транслирующие высокий статус.

«Мой любимый принцип в имидже: „Тело не врет“. Если вам неудобно, одежда жмет или сковывает движения, ваш мозг будет занят, не праздником. Свободный крой и безупречная посадка дают ту самую расслабленную уверенность, которая притягивает взгляды», — рекомендует Юлия.

Проверенная пара обуви — комфорт и стиль

Самая частая ошибка — надеть на многочасовое мероприятие совершенно новые, неношеные туфли на высокой шпильке. Выпускной день динамичен: от официальной части и концерта до прогулки и танцев. Выбирайте пару, в которой вы уверены: устойчивый каблук kitten-heel, элегантные слингбэки или изящные лоферы из мягкой кожи, которые выглядят статусно и нарядно.

«Обувь — это наша опора в буквальном смысле. Чтобы уверенно стоять на ногах и излучать спокойствие, выбирайте устойчивый каблук. Легкая, уверенная походка красит женщину гораздо больше, чем самые дорогие, но неудобные шпильки», — говорит эксперт.

Аксессуары: три неброских элемента

Избегайте избыточности: не стоит надевать одновременно активные серьги, массивное колье, браслеты и кольца на каждый палец. Выберите одну фокусную зону: например, выразительные серьги и лаконичное кольцо, либо элегантную подвеску и часы. Сумку лучше взять небольшого формата — жесткий клатч или кросс-боди на лаконичном ремешке, чтобы ваши руки оставались свободными для поздравлений и телефона.

«Аксессуары — это восклицательные знаки вашего образа. Они должны подчеркивать ваш характер, а не перекрикивать его. Одно качественное, украшение расскажет о вашем вкусе гораздо громче, чем целый ювелирный гарнитур», — считает стилист.

Главное правило: не перетягивайте внимание с ребенка на себя

Помните: главный герой этого дня — ваш ребенок. Образ родителя должен служить достойным, благородным обрамлением триумфа выпускника. Откажитесь от обилия пайеток, страз, экстремальных декольте и глубоких разрезов. И обязательно проверьте образ целиком при дневном освещении за день до праздника — это убережет вас от неприятных сюрпризов в виде просвечивающей ткани или неудобной посадки.

«Истинная элегантность всегда шепчет, а не кричит. Когда вы отказываетесь от дешевых спецэффектов в виде страз и перьев в пользу безупречного кроя, вы проявляете уважение и к себе, и к празднику своего ребенка», — резюмирует Юлия.

Простота кроя, безупречная посадка, благородные фактуры и легкая непринужденность — вот формула вашего успеха в этот важный день.