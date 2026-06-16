Как носить пляжную одежду в городе

Купальник перестал быть вещью «для моря» — и это не прихоть дизайнеров, а новая логика городского гардероба. Об этом «Газете.Ru» рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

«Купальник сегодня — это полноценная вещь гардероба, которая просто допускает контакт с водой. Граница между пляжным и городским стилем размылась не потому, что дизайнеры решили поэкспериментировать, а потому что сам образ жизни изменился. Люди перемещаются между городом, морем и яхтой в течение одного дня — и гардероб за этим ритмом обязан успевать», — рассказал Егоров.

По его мнению, фасоны сезона выстроены именно под эту задачу.

«Слитные купальники с архитектурными вырезами и скрученными лямками выглядят как законченный наряд — без парео, без накидки. Асимметричные монокини надевают под юбку макси или широкие льняные брюки, и пляжное происхождение вещи в таком образе не считывается вовсе. Ретро-силуэты — высокая посадка, модели на одно плечо, треугольные топы в пастельных оттенках — дают образу ту степень элегантности, которая уместна у воды и в городском кафе в равной мере. Отдельное направление — вязаные купальники крючком с плотной фактурой и металлической нитью: это уже не богемное бикини из 70-х, а сложное изделие с архитектурным кроем, которое легко переходит из пляжного образа в коктейльный», — отметил он.

Эксперт также добавил, что палитра сезона работает в том же направлении.

«Шоколадный, молочный, графитовый, оливковый, сапфировый — оттенки, которые не привязаны к пляжному контексту и свободно существуют в любом. Фактурные ткани — жатка, рубчик, мягкий рельеф — делают лаконичную модель визуально самодостаточной. Кислотные цвета, обилие стразов и завязок из этой логики выпадают: они намертво оставляют вещь на пляже. Те, кто не боится яркости, в этом сезоне выбирают красный, терракотовый или сливочный — оттенки с характером, но без курортной крикливости», — высказался Егоров.

Ректор подчеркнул, что аксессуары в этой схеме — не украшение, а переключатель.

«Соломенная шляпа с широкими полями, плетеная сумка из рафии, крупные очки в оправе «кошачий глаз», браслеты из ракушек и натурального камня — днем они читаются как пляжный образ, вечером в другом сочетании складываются в совершенно иную историю. Пластиковые сумки и синтетические аксессуары в этом сезоне окончательно уступили место натуральным материалам: ротангу, джуту, дереву — всему, что одинаково органично смотрится и у воды, и за ее пределами», — рекомендовал он.

И в заключение Егоров заявил, что главный тренд этого сезона — не фасон и не цвет, а принцип.