Стилист назвал самую актуальную обувь на лето

Стилист Влад Лисовец назвал самую актуальную обувь на лето. Об этом он написал в личном блоге.

«Цветочное настроение. Подобные акценты стали одним из самых заметных трендов сезона. Дизайнеры буквально «выращивают» цветы на обуви. Такая обувь идеально оживляет самые простые однотонные образы и добавляет им романтики и индивидуальности, как с джинсами, так и со строгими костюмами», — рассказал стилист.

Он также добавил, что открытая носовая часть остается в фаворитах уже несколько сезонов подряд, но в 2026-ом становится еще более изящной и разнообразной.

«Здесь и классические босоножки с тонкими ремешками, и модели в стиле «шлепанцы на каблуке». Обувь, которая мгновенно делает образ легче и сексуальнее. Отлично работает с длинными платьями, создавая контраст, и с укороченными брюками. Главное – ухоженные ноги и педикюр», — отметил Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.