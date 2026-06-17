Актриса показала кадры с церемонии премии «ТЭФИ». Внешний вид Алены поразил ее фанатов.

На прошлой неделе в столице состоялось одно из главных медийных событий года — церемония вручения премии «ТЭФИ». Звездное мероприятие посетило множество известных персон. Среди гостей оказалась и актриса Алена Хмельницкая. Сегодня она выложила в свой блог серию соответствующих кадров.

Для выхода на красную дорожку 55-летняя звезда выбрала эффектное и очень элегантное вечернее платье в пол. Наряд отличался необычным кроем: струящаяся ткань красиво открывала плечи Алены. Изюминкой ее образа стал воротник, расшитый крупными сверкающими камнями. Свой вечерний аутфит Хмельницкая дополнила прической, макияжем с акцентом на губы и темным клатчем.

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Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида любимицы. Под ее свежей публикацией мгновенно появилось множество комплиментов.

«Всегда юная и абсолютно великолепная. Любуюсь!», «Вы как хорошее вино, с годами только краше и краше, ярче и прекраснее», «Роковая дама», — отметили фанаты.

Кстати, не так давно наследница Алены Хмельницкой от брака с Тиграном Кеосаяном порадовала подписчиков. Александра поделилась в блоге редким снимком своей дочки, о существовании которой стало известно пару месяцев назад.