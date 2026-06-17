Эмили Ратаковски примерила смелое бикини: фанаты потеряли дар речи

Модель, которая совсем недавно отметила юбилей, улетела отдыхать. Эмили уже показала поклонникам серию кадров.

© WomanHit.ru

В начале этого лета известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски отметила важную дату. 7 июня звезде исполнилось 35 лет. Свой юбилей именинница отпраздновала в кругу самых близких. Торжество получилось камерным, но очень стильным и запоминающимся.

Почти сразу же после праздника Эмили отправилась восстанавливать силы на отдых. Для отпуска модель выбрала живописную Мальорку — знаменитый остров в Средиземном море. Звезда с удовольствием наслаждается теплом и уже успела порадовать своих многочисленных поклонников яркими фотографиями.

© WomanHit.ru

Так, к примеру, на одном из свежих снимков Ратаковски позировала в экстравагантном бикини с пестрым цветочным рисунком. Модель эффектно поправила плавки, демонстрируя свой идеальный плоский животик. В качестве дополнения к образу Эмили выбрала солнцезащитные очки. Ее поклонники остались в полном восторге.

«До чего же ты хороша», «Я потеряла дар речи от твоей фигуры» и «Самая идеальная женщина на планете», — пишут пользователи Сети.

Кстати, в конце прошлого года Эмили Ратаковски дебютировала на шоу Victoria's Secret. Стилисты нарядили ее в розовый наряд со сверкающими лепестками.