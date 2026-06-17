Летний цвет-код: какие оттенки сделают кожу загорелой и отдохнувшей

Правильная палитра одежды — это мощный инструмент, который способен стереть следы усталости с лица, освежить образ и выгодно подчеркнуть легкий загар. Рассказываем, чем дополнить гардероб, чтобы казалось, будто вы недавно вернулись из отпуска, даже если его не было.

Загар — такой же обязательный атрибут лета, как босоножки и море. Конечно, на практике вернуться «шоколадкой» с курорта получается не у всех. Но даже легкий загар может заиграть по-новому, если правильно его подчеркнуть.

После пребывания на солнце любая кожа приобретает более теплый подтон, и цвета, которые в осенне-зимний сезон прекрасно на вас смотрелись, летом могут «потеряться». Поэтому главная задача летнего гардероба — стать выгодным фоном для изменившегося оттенка кожи. Причем для этой цели достаточно даже двух-трех акцентных вещей, если хотя бы одна из них будет располагаться у лица.

Чтобы усилить загар и придать коже здоровый, отдохнувший вид, используют не только контрастные цвета, но и родственные — так называемую аналоговую гармонию. Она не спорит с кожей, а практически сливается с ней, визуально выравнивая лицо и как бы подсвечивая его.

Работа на контрасте

Ни один цвет не контрастирует с загаром так эффектно, как белый и его оттенки. С ними он кажется глубже и ярче. Но чистый белый идет не всем и может подчеркивать недостатки, особенно если находится в зоне лица. А еще он очень маркий. Более безопасные варианты — молочный, айвори, оттенок шампанского.

Для нужного эффекта не нужно надевать тотал-лук, подойдет даже одна акцентная вещь или белая отделка — воротник, горло футболки, кант.

Цвет сливочного масла — нежный и пастельный, он тоже отлично оттеняет даже едва заметный загар, а лицо делает более сияющим.

Бирюзовый и оттенки морской волны благодаря прохладному подтону визуально делают легкий загар более насыщенным.

Пастельные тона: нежно-голубой, лавандовый, мятный — создают ненавязчивый контраст, выравнивая и подсвечивая кожу.

На фоне насыщенного синего, например, кобальтового, загорелая кожа выглядит ярче и выразительнее. Этот оттенок считается идеальной заменой черного для летних вечеринок.

Аналоговая гармония

Терракотовый и охра — эти цвета содержат тот же желто-красный пигмент, что и загар, поэтому усиливают его сильнее других оттенков.

Коралловый, лососевый, персиковый создают эффект «внутреннего свечения» на смуглой коже, поэтому идеально подходят для пляжных сарафанов и купальников.

Оливковый и хаки — неожиданно, но эти цвета из зеленого спектра тоже содержат желтый пигмент, который визуально добавляет загару благородный бронзовый оттенок.

Важный нюанс: если используете аналоговую гамму, то дополняйте ее белой вещью, чтобы образ не смотрелся плоско.

Шесть советов, чтобы эффект был максимальным:

Учитывайте естественный подтон своей кожи. Если он холодный, теплые оттенки даже на загаре могут придать коже нездоровый вид. В таких случаях лучше выбирать «холодную альтернативу» — бирюзовый, голубой. Не перегружайте образ. Даже удачный цвет «потеряется», если собрано сразу много ярких акцентов. Избегайте холодных, нюдовых оттенков с серым подтоном — они делают загар бледнее. Используйте аксессуары: золото, бронза и медь будут перекликаться с кожей, подчеркивая красивый оттенок. Не забывайте, что с макияжем правила аналоговой гаммы тоже работают: персиковые румяна освежат лицо, хайлайтер с теплым, золотистым отливом визуально будут подсвечивать кожу, а сочные оттенки помады: коралловый, персиковый, терракотовый — отлично оттенят загар. Выбирайте чистые и яркие цвета. «Пыльные» или слишком приглушенные оттенки не работают: на фоне загорелой кожи они смотрятся «грязными».

Солнце, тепло и посмуглевшая кожа дают нам возможность примерить те цвета, на которые зимой мы бы никогда не решились. Пользуйтесь этим моментом, а наши советы помогут не просто выглядеть ярко, а буквально светиться изнутри.