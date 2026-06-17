Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская похвасталась пляжным образом за миллион рублей. Детали публикует Telegram-канал «Звездач».

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Редакторы изучили фото знаменитости в вещах Chanel. Так, она надела комплект за 150 тысяч рублей, состоящий из топа и шортов, а также и балетки черного цвета за 232 тысячи рублей.

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Свой образ звезда дополнила сумкой из новой коллекции Coco Beach за 450 тысяч рублей. Помимо этого, она также надела черные солнцезащитные очки стоимостью 220 тысяч рублей.

Известно, что Рудковская проводит отпуск в Турции, остановившись в отеле стоимостью от 200 тысяч рублей в сутки.

В мае Рудковская похвасталась покупками почти на миллион рублей. Знаменитость показала на камеру новые изделия люксовых брендов, пополнивших ее гардероб.