Восемь правил, которые помогают Виктории Бекхэм выглядеть молодо

Когда смотришь на свежие фотографии Виктории Бекхэм, сложно поверить, что ей за пятьдесят. А между прочим ей уже 52 года. За плечами — четверо детей, модная империя, линия косметики, плотный график перелетов и восхитительный красавец-мужчина муж в виде Дэвида.

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При этом выглядит Викки изысканнее и увереннее, чем 20 лет назад. Как ей это удается? Мы собрали ее главные секреты красоты, которых и вы сможете придерживаться. Такой же великолепный облик, как у экс-перчинки не обещаем, но чувствовать и выглядеть лучше точно будете.

Уход за кожей важнее любого макияжа

Виктория никогда не ложится спать, не сняв косметику. Это железное правило. Ее косметолог называет режим заботы о коже религией: без качественной базы даже самый дорогой тональный крем не даст сияния. Перед нанесением макияжа Викки получает массаж лица со средством для демакияжа — так убирают отечность и разгоняют кровоток. В уходе использует легкий увлажняющий крем, который подходит и для дня, и для ночи, если у него правильная текстура.

Массаж лица — ежедневная рутина

После перелетов или долгого рабочего дня Виктория обращается к специалисту по массажу лица. Процедура снимает напряжение с мышц, убирает тусклость и помогает выводить лишнюю жидкость из межклеточного пространства. Дома звезда тоже практикует самомассаж — подушечками пальцев, без сильного нажима. Особенно уделяет внимание линии челюсти и области под глазами.

Увлажнение повсюду

Главный секрет Бекхэм — она одержима влагой. В сумочке всегда есть спрей для лица, которым она пользуется в течение дня и особенно в самолетах, где воздух пересушен. После душа, пока тело еще влажное, наносит натуральные масла — они делают кожу мягкой и эластичной. Для лица у нее тоже несколько увлажняющих средств, и она не жалеет их никогда.

Ухоженные руки до кончиков пальцев

Красивая женщина, по мнению Бекхэм, должна быть прекрасна до ногтей. Поэтому экс-перчинка фанатично следит за кутикулой, чтобы та была гладкой и мягкой. Дома использует сыворотку с маслами, которая питает край ногтевой пластины и придает ей блеск. Маникюр и педикюр Виктории делает мастер, но в перерывах она сама ухаживает за кутикулой.

Что она ест и пьет

Бекхэм вегетарианка: не ест мясо, предпочитает китайскую и индийскую кухню, ненавидит суши. На ужин у нее годами одно и то же блюда — рыба с овощами на пару. Викки признается, что еда для нее лишь топливо, а не удовольствие (поэтому она отказывается от стряпни своего супруга).

Каждое утро Виктория готовит смузи «Зеленый монстр». Туда входят яблоко, киви, лимон, шпинат и семена чиа — этим же напитком поит свою семью (нравится ли им это или нет, остается загадкой, но надеемся, что Бруклин сбежал из-под ее крыла не только из-за этого). Также пьет теплую воду с лимоном и двумя ложками яблочного уксуса — считает, что это помогает контролировать аппетит.

Ежедневные тренировки и поза из йоги

Почти 2 часа в день у Бэкхем уходят на спорт: пробежка 7 км, занятия с тренером и множество планок. Виктория говорит, что тренировки дают ей позитивный настрой. Кроме того, она регулярно практикует позу из йоги — Анантасану (поза спящего Вишну), где нужно лежать на боку с поднятой ногой. Это сочетание силы и гибкости.

Добавки и здоровый сон

Каждый день Виктория принимает омега-3 и омега-6 жирные кислоты (рыбий жир), поскольку они помогают поддерживать красоту кожи изнутри. Бизнесвумен строго следит за сном: ложится преимущественно в одно и тоже время, а перед этим использует кристаллы для медитации. Горсть камней лежит у кровати Викки, она берет их в руки, чтобы расслабиться и успокоить ум.

Аппаратные процедуры: свет и радиочастота

Бекхэм опережает время: у нее дома есть LED-маска с красным и синим светом. Красный улучшает эластичность и стимулирует выработку коллагена, синий борется с бактериями и прыщами. К важным событиям Виктория делает RF-лифтинг — радиоволны высокой частоты подтягивают кожу и разглаживают морщинки. Процедуры помогают ей выглядеть свежей каждый день между походами к косметологу.