Психодерматология: как сделать макияж для кожи в стрессе

Кожа — это не просто орган, а «зеркало» эмоционального состояния человека. Если вы постоянно испытываете тревогу, появляются признаки «кортизолового» лица, которое требует особенного ухода. Рассказываем, каким он должен быть, чтобы успокоить и кожу, и душу.

Вы знали, что с точки зрения эмбриологии, кожа и нервная система — это «близкие родственники», которые развиваются из одного и того же зародышевого листка — эктодермы? Именно поэтому на коже проявляются многие наследственные болезни нервной системы. Эту связь изучает особый раздел медицины на стыке дерматологии и психиатрии — психодерматология. Считается, что кожа «чувствует» эмоции, поэтому макияж должен быть не просто способом декорации, а инструментом для улучшения нашего психоэмоционального состояния.

Этот подход особенно важен для так называемого «кортизолового» лица. Когда вы долгое время нервничаете, надпочечники начинают атаковать организм кортизолом, который разрушает коллаген, провоцирует микровоспаления, обезвоживает и заставляет сальные железы работать в усиленном режиме. В итоге кожа становится серой, тонус снижается, появляются морщины, купероз и высыпания, хотя уход вы не меняли.

Традиционный бьюти-подход в такой ситуации не работает, ведь проблема в эмоциях, которые вы испытываете. Поэтому психодерматология предлагает превратить макияж в своеобразный ритуал, который нацелен на успокоение не только кожи, но и нервов.

Шаг первый: бьюти-медитация

Увлажняя кожу и массируя лицо, мы боремся со стрессом. Сам процесс бережного прикосновения к коже снижает уровень тревожности и стимулирует выработку окситоцина. Поэтому любой макияж начинайте с легкого самомассажа и поглаживаний. Для скольжения рук используйте увлажняющие средства. У «кортизолового» лица часто проблемы с барьерным слоем, поэтому откажитесь от агрессивных кислот и ретинола, вместо них используйте средства с центеллой азиатской, пантенолом и церамидами.

Этот этап не только поднимет настроение, но и отлично подготовит кожу к макияжу.

Шаг второй: правильный тон

Обычный тональный используйте точечно, на локальные воспаления. «Кортизоловое» лицо не любит плотные покрытия — эффект маски только усиливает психологический дискомфорт, поэтому позвольте ему дышать. Вместо тонального можно использовать легкие флюиды, bb-кремы или кушоны с SPF.

Шаг третий: цветокоррекция

Стресс — это всегда воспаление, которое провоцирует покраснения. Поэтому без корректоров не обойтись. Зеленый цвет хорошо маскирует красноту, но используйте его без фанатизма: каплю средства наносите только на те места, где есть розацеа или купероз. Обычно это крылья носа, щеки или подбородок.

«Синяки» под глазами от недосыпа лучше скорректировать не белым консилером, а средством с персиковым пигментом — получится более деликатный эффект.

Шаг четвертый: возвращаем коже отдохнувший вид

«Кортизоловое» лицо всегда выглядит серым и плоским из-за нарушения микроциркуляции. Но сухие румяна и бронзеры в данном случае не подходят: кожа обезвожена, поэтому они лишь утяжелят ее и подчеркнут даже незначительное шелушение. Выбирайте кремовые румяна и жидкие хайлайтеры с эффектом «влажного» свечения. Наносить их нужно не только на скулы, но и на спинку носа — это за пару мгновений вернет лицу здоровый вид и сотрет следы усталости.

Шаг пятый: брови и губы

В состоянии стресса мы часто неосознанно сжимаем челюсти и хмуримся. Поэтому графичные брови и четкие контуры губ могут усугубить ситуацию и придать лицу суровое выражение. Вместо этого сделайте ставку на легкую небрежность. Брови «вычешите» со специальным гелем для укладки немного вверх, оставив естественные, чуть «растрепанные» волоски. А для губ используйте бальзамы с пептидами и тинты с эффектом зацелованных губ вместо матовых помад, которые сушат кожу.

Такой макияж создает эффект беззаботности, которой так не хватает «стрессующему» лицу.

И помните, что связь кожи и нервной системы работает в обе стороны: если дерма теряет упругость в ответ на стресс, то и техники для снятия тревоги — массажи, ароматерапия — способны улучшить ее состояние. А когда мы успокаиваем кожу правильными ритуалами и ухаживающей косметикой, то благотворно влияем и на нервную систему.