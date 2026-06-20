Lamoda представила исследование модного рынка

Lamoda представляет Fashion Compass (Модный Компас) — первое собственное индустриальное исследование состояния российского рынка одежды, обуви и аксессуаров, который охватывает макроэкономические тренды, поведение потребителей, изменения в стилевых предпочтениях и новые стратегии развития модного бизнеса.

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Ключевые инсайты исследования

Рынок в цифрах по итогам 2025 года объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров вырос на 6% и составил 3,94 трлн руб., однако динамика связана преимущественно с ростом цен: продажи в натуральном выражении снизились на 8–10% к 2024 году. Шопинг продолжает перемещаться в онлайн — его доля достигла 55%, из которых 44% всех модных покупок приходится на маркетплейсы.

Нишевые маркетплейсы — новый драйвер рынка

На фоне насыщения универсальных платформ активно развивается сегмент нишевых маркетплейсов. Его объем вырос с 330 млрд руб. до 990 млрд руб. (среднегодовой темп роста — 32%). Как показывают данные Lamoda, покупатели нишевых площадок ищут не низкую цену, а качество, оригинальность, эксклюзивный ассортимент и экспертность. Так, на Lamoda сегодня представлено 4 000 брендов, прошедших проверку на подлинность, а рост эксклюзивного ассортимента в 2025 году превысил 20%. Ежемесячная аудитория платформы — более 16 млн уникальных пользователей.

Кризис доверия к скидкам

Рынок перегрет скидочными войнами: 42% потребителей не доверяют распродажам. С 2023 по 2025 год доля покупателей, стремящихся приобретать товары по акции, снизилась с 46% до 42%. При этом глубина скидки остается главным инструментом конкуренции на универсальных маркетплейсах, что в сочетании с ростом комиссий делает модель продаж на них нерабочей для многих производителей. Lamoda, в свою очередь, фокусируется на трендовом ассортименте, качественном контенте и экспертизе, позволяя брендам отказываться от скидочного давления.

Современный потребитель: рационализация и новая сегментация

Исследование выявило 16 типов потребителей офлайн и онлайн. Наиболее ценная аудитория для fashion-брендов — «модно-ориентированные» покупатели, которые интересуются брендами и трендами. Для них приоритетны ассортимент и клиентский опыт, цена имеет меньшее значение, составляют 38% всех потребителей, но формируют 59% объема рынка (2,32 трлн руб.). В условиях замедления потребления именно эта аудитория перераспределяет траты в пользу профильных площадок: при сокращении расходов на модный ассортимент на 14% доля их покупок на Lamoda выросла.

При этом исследование фиксирует смену модели потребления в целом по рынку: потребители стали более осознанными. Треть из них сравнивает цены перед каждой покупкой на разных онлайн-площадках и в офлайне. При выборе вещей они делают ставку на универсальные цвета и фасоны, подходящие для разных жизненных ситуаций. Даже при покупке образов на выпускные потребители отдают предпочтение более универсальным нарядам, которые можно будет носить и после торжества. Импульсивные покупки уступают место взвешенному выбору.

Смена стилевой парадигмы

2025 год обозначил отход от спортивного повседневного стиля и возвращение к более элегантному стилю. Продажи кардиганов выросли на 43%, жакетов — на 43%, поло — на 80%. Худи, напротив, показывают отрицательную динамику (-19% у женщин, -31% у мужчин). В обуви растут балетки (+119%), мюли (+105%), лоферы, а массивные кроссовки уступают лаконичным кедам. Потребители также выбирают базовые цвета, которые проще сочетать и которые остаются актуальными дольше: коричневый (+46%), серый (+22%), бежевый (+11%).

Потребление «здесь и сейчас»

Потребитель больше не «собирает корзину» и не делает покупки наперед — он приобретает то, что нужно именно в данный момент: при наступлении сезона, под конкретное событие или погоду. Покупки становятся ситуативными и прагматичными. Клиенты Lamoda выбирают из актуального предложения то, что нужно прямо сейчас. Количество заказов на одного клиента выросло на 19% с 2023 по 2025 годы.

«Серебряный потребитель» — драйвер роста. Доля аудитории 50+ на Lamoda выросла с 13,9% до 16% за год. Эти потребители более платежеспособны (средний чек — 3 200 руб., на 8% выше, чем у аудитории до 45 лет) и активны в премиальном сегменте (19% их трат приходится на премиальную продукцию).

Технологии и персонализация — ключевой фокус Lamoda

В январе 2026 года Lamoda запустила экосистему на базе генеративных нейросетей — «Г(ИИ)д по стилю» (персональный ИИ-стилист, онлайн-примерка, подбор образов, поиск по фото, онлайн-гардероб).

«Эксклюзивный ассортимент — один из самых эффективных способов расти без дорогостоящих инвестиций в маркетинг: уникальные товары привлекают целевую аудиторию, повышают лояльность и улучшают маржинальность брендов, — отмечает Ольга Циос, управляющий директор по маркетингу Lamoda. — При персонализации мы выделяем три ключевых сегмента и создаем для каждого собственные сценарии взаимодействия: от образовательных путей до премиальных сервисов и предложений. Только так можно повысить частоту покупок и средний чек без размывания эффективности маркетинга».

Fashion Compass (Модный Компасс) — аналитический отчет Lamoda, основанный на собственных данных продаж и исследованиях платформы за 2023–2025 годы, а также данных исследовательских агентств (Fashion Consulting Group, Data Insight, Focus Technologies, Б1) и экспертных комментариях участников рынка.