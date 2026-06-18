Горпкор: что это за стиль и как модно одеваться «по-походному»

Горпкор — городской стиль, в котором одежда для трекинга и альпинистская экипировка сочетаются с повседневными вещами. За последние несколько лет он вышел из нишевой субкультуры в мейнстрим и сегодня остается одним из устойчивых направлений мировой моды. Подробнее об этом стиле рассказывает «Лента.ру».

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Что такое горпкор и откуда он взялся

Горпкор — это стиль, в котором одежда для трекинга, скалолазания и активного туризма органично вписывается в повседневный городской гардероб.

Термин появился в 2017 году: редактор издания The Cut Джейсон Чен в своей статье заметил тренд на походную эстетику и решил его зафиксировать, придумав новой моде собственное название. Само слово «горпкор» образовано от аббревиатуры G.O.R.P. — Good Ol' Raisins and Peanuts («старый добрый изюм и арахис»). Так у туристов принято называть смесь сухофруктов и орехов — классический перекус в дороге. Отсюда и название стиля: gorpcore буквально отсылает к культуре людей, которые живут активно и в любой момент готовы выдвинуться в путь, рассказал в беседе с «Лентой.ру» ведущий стилист Finn Flare Артур Четыз.

По стилистике горпкор вырос из аутдор-движения 1990-х, когда бренды The North Face, Patagonia и Columbia перестали быть строго спортивными и их одежду начали носить в городе. Тогда же сформировалась ключевая идея: одежда должна быть практичной, а не просто хорошо выглядеть. Этот принцип и лежит в основе горпкора — функциональность важнее декора, а каждая деталь должна иметь практический смысл.

Важно понимать: горпкор — это не туристический образ, напрямую перенесенный в город. Это именно интерпретация аутдор-эстетики.

Человек в одежде горпкор выглядит готовым к любым условиям, но при этом не похож на туриста, который случайно заблудился в городе.

Почему горпкор стал модным

Горпкор появился не случайно: за его популярностью стоят вполне конкретные культурные и социальные причины.

Первая причина — усталость от «красивой» моды. К середине 2010-х аудитория насытилась гламуром, дорогими каблуками и нарядами «на выход». Люди начали выбирать вещи, которые удобно носить каждый день. Горпкор как раз ответил на этот запрос и предложил утилитарность взамен непрактичным нарядам.

При этом горпкор выглядит по-своему эстетично: в нем сочетаются природные цвета, тактильно приятные материалы, модный крой и стильная многослойность.

Вторая причина — рост интереса к активному образу жизни. В 2020-е годы хайкинг, трейлраннинг и кемпинг вышли из нишевого увлечения в мейнстрим. После пандемии COVID-19 люди захотели проводить больше времени на природе, и туристическая экипировка перестала ассоциироваться исключительно с горными маршрутами. Куртка с мембраной или трейловые кроссовки (беговая обувь для леса и пересеченной местности) стали привычными в городе и постепенно превратились в полноценный элемент стиля.

Третья причина — поддержка со стороны люксовых брендов. Когда Gucci выпустил коллаборацию с The North Face, а Balenciaga и Prada начали делать куртки в духе аутдора, горпкор получил статус не просто «удобной одежды», а по-настоящему модной тенденции. Сегодня горпкор входит в число устойчивых направлений мировой моды — рядом с минимализмом и стритвиром (streetwear).

Еще одна причина, по которой горпкор стал так популярен, — люди все чаще отказываются от натурального меха и кожи. Технологичные материалы туристической экипировки согревают не хуже натуральных и при этом они почти полностью создаются из экологичного сырья.

Пик популярности горпкора пришелся на 2022 год — тогда флисовая куртка Patagonia Better Sweater вошла в список из 10 самых желанных в мире вещей по версии модного поисковика Lyst.

Основные элементы стиля горпкор

Стиль горпкор строится на нескольких принципах. Главный из них — многослойность. Образ собирается из нескольких слоев, каждый из которых имеет свою функцию: защищает от холода, ветра или влаги:

нижний слой регулирует температуру тела — базовые лонгсливы плотной вязки или термобелье;

средний слой удерживает тепло — флисовые жилеты или флисовая кофта с высоким горлом;

верхний слой защищает от непогоды — технологичные куртки из нейлона или анораки.

Эта система пришла в горпкор из трекинга, где умение одеваться слоями — вопрос безопасности, а не стиля.

Ключевые элементы горпкор-гардероба в беседе с «Лентой.ру» назвала стилист Анна Тарасова:

карго-штаны с зауженным кроем (не мешковатые варианты из 2000-х, а аккуратные, сужающиеся к низу);

функциональные куртки с высокой горловиной и козырьком от дождя;

трейловые кроссовки с агрессивным протектором;

многофункциональные аксессуары — бафф вместо шарфа, поясная сумка, карабины вместо ремня.

Что касается материалов — горпкор строго технологичен. Вещи шьют из тканей, которые отводят пот, а верхнюю одежду и обувь делают с мембранами от ветра и дождя. Самая популярная из них — Gore-Tex: материал с микропористой структурой, который не пропускает воду снаружи, но сохраняет воздухопроницаемость, рассказал Артур Четыз.

Из других популярных тканей — прочный нейлон, легкий и износостойкий флис (Polartec и его аналоги) для утепляющего слоя и рипстоп, отметила Анна Тарасова.

Важны и детали: накладные карманы — визитная карточка горпкора. Они не просто украшают одежду, но и выполняют реальную функцию: в них умещаются телефон, документы, снеки.

Кто из знаменитостей носит одежду в стиле горпкор?

Рэпер A$AP Rocky на фестивале Coachella в 2024 году был замечен в походных ботинках с цветными шнурками. Рианну фотографировали в спортивке и туристической шапке, а актер Адам Сэндлер гулял по центру Лондона в огромной куртке, похожей на ту, в которой ходят в горы.

Тренды горпкора в 2026 году

Технокарго 2.0. Карго-штаны обрастают новыми функциональными элементами: креплениями для бутылок с водой, чехлами для внешних аккумуляторов, петлями для карабинов. Параллельно дизайнеры выпускают брюки лишь с намеком на карманы: прострочка и рельеф создают иллюзию функциональности, хотя самих карманов нет. Это горпкор для тех, кто ценит эстетику без утяжеления образа, отметил Артур Четыз.

Тихая текстура. Кричащие логотипы уходят в прошлое. Теперь в тренде игра материалов: рипстоп соседствует с сеткой, нейлон имитирует мятую бумагу. Акцент делается на качестве ткани, а не на брендинге.

Обувные гибриды. Появляются модели, у которых верх (материал с сеткой и усилениями) сделан как у кроссовок для бега по горам и лесам, а подошва — обычная, для города.

Слой-невидимка. Тончайший слой термобелья специально оставляют видимым у горловины или манжетов флиски.

Возвращается и классика: Gore-Tex трейнеры (кроссовки со специальной мембраной, не промокающие под дождем и в грязи) поверх шерстяного носка — сочетание, которое снова в моде в 2026 году.

«Самый актуальный модный прием 2026 года — не полный аутдор-лук, а контраст: трекинговые кроссовки с пальто, флис с лаконичными брюками, техническая куртка с прямыми джинсами», — Анна Тарасова, стилист.

Трендовая цветовая гамма горпкора в 2026 году:

грязный белый:

серый бетон;

выцветший оранжевый;

черный, который на свету переливается в холодный синий, фиолетовый или темно-серый с металликом.

Кислотные оттенки исключены — они противоречат философии стиля и отсылают к спортивной эстетике 1990-х, с которой горпкор принципиально разграничивается.

Как собрать горпкор-образ

Стилист Артур Четыз подробно рассказал, как всего за несколько шагов собрать стильный горпкор-образ.

Шаг 1. Обувь

Выберите трейловые кроссовки с агрессивным протектором (например, бренд Salomon, Hoka или Arc'teryx) — именно обувь задаст тон всему образу. Отдавайте предпочтение только приглушенным цветам: серый, черный, природный неброский. Белый исключен.

Наличие Gore-Tex мембраны в обуви станет дополнительным плюсом к стилю и комфорту.

Шаг 2. Плечевые изделия

Придерживайтесь правила трех тонких слоев:

термобелье выглядывает у горловины;

поверх него — флиска с высоким горлом;

сверху — анорак или ультралегкая ветровка из нейлона.

Объем в стиле горпкор должен быть функциональным, поэтому парка или пуховик в этом случае не подойдут.

Шаг 3. Поясные изделия

Подойдут карго-штаны с зауженным кроем или трекинговые брюки с вентиляционными молниями по бокам. Штаны обязательно должны быть сшиты из нейлона, рипстопа или кордура. Хлопок в стиле горпкор используется редко и только в базовых слоях, джинсы в этом стиле и вовсе неуместны.

Шаг 4. Функциональные аксессуары

Стилист рекомендует выбирать аксессуары только с практической задачей:

поясная сумка на груди — так ее сложнее украсть в толпе, и она не болтается и не бьет по ноге при беге или быстрой ходьбе;

карабины вместо ремня — позволяют мгновенно расстегнуть пояс (например, чтобы снять верхний слой одежды) или прицепить к нему флягу с водой;

дафл-бэг (большая сумка цилиндрической формы из плотной ткани) через плечо — так вес распределяется равномерно, руки остаются свободными, а сумка не отбивает ноги при ходьбе;

кейп, сложенный в карман — он всегда под рукой на случай ливня, занимает минимум места и надевается за секунды без возни с чехлами.

Если вы только начинаете встраивать стиль горпкор в ваш гардероб, Анна Тарасова советует встроить один-два характерных элемента в привычный комплект. Получится базовый низ, технологичный верх, удобная обувь и функциональный аксессуар.

«Главное при этом — не превращать образ в походный костюм. Горпкор хорошо работает тогда, когда в нем есть баланс практичности и городской собранности», — отметила стилист.

Плюсы и минусы горпкора

Сегодня горпкор считается одним из самых актуальных направлений в современной моде. Кроме того, есть бренды, которые стали настоящими вдохновителями этого стиля. Среди самых известных марок можно выделить The North Face, Patagonia, Arc'teryx, Columbia и Salomon.

При этом горпкор проник и в другие стили — стритвир и кэжуал. Они стали более спортивными и функциональными.

К плюсам горпкора можно отнести комфорт, практичность, долговечность, неприхотливость в уходе и легкость в комбинировании вещей.

Из минусов — высокая стоимость одежды и ограниченные возможности для самовыражения.

Такая одежда будет уместна для активного отдыха, повседневных выходов, учебы и иногда — для работы. Но для торжественных или деловых мероприятий горпкор точно не подойдет.