Как выбрать костюм на долгие годы

Выбор долговечного костюма требует внимания к деталям, а срок службы зависит от состава ткани, качества фурнитуры и отделки, посадки и актуальности модели. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель бренда Cerca Trova Александр Капустин.

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«Качество ткани — один из ключевых факторов долговечности костюма. Лучше всего выбирать натуральные материалы, такие как шерсть, кашемир или лен. Они не только выглядят стильно, но и дышат, что обеспечивает комфорт в любое время года», — объяснил эксперт.

Александр Капустин отметил, что правильная посадка способствует сохранности ткани. Если пиджак не подходит в плечах или по длине рукавов, не прилегает к груди, его необходимо подогнать по фигуре.

«Если костюм не подходит вам идеально, не стесняйтесь обращаться к портному для подгонки. У нас в каждом бутике одновременно работают до 10 портных, которые могут сделать посадку идеальной», — добавил он.

По словам специалиста, чтобы модель оставалась актуальной долгие годы, стоит выбирать классические силуэты и нейтральные цвета, которые не выходят из моды. Кроме того, необходимо уделить внимание деталям.

«Качественная фурнитура и отделка — важные элементы, которые могут существенно повлиять на срок службы костюма. Проверьте швы, пуговицы и подкладку. Все должно быть выполнено аккуратно и надежно», — рассказал Капустин.

По словам эксперта, сохранить первоначальный вид помогут регулярная химчистка, хранение на широких вешалках и использование чехлов, а чтобы костюм служил долго, необходимо правильно за ним ухаживать.