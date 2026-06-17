Эксперт объяснил, на что нужно смотреть при выборе украшений

При выбор украшений нужно смотреть на запястья, чтобы подобрать металл. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Fix Price Екатерина Макурина.

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«Первое, с чего начинается выбор украшения, — это металл. Он напрямую связан с подтоном кожи. Если ваши вены на запястье синие или голубые, чаще всего это холодный подтон, и здесь гармоничнее смотрится серебро, так как оно делает образ более свежим и "чистым". Если вены зеленоватые – ваш подтон теплый, золото будет наиболее удачным вариантом, оно добавит мягкое сияние. Если вены бирюзовые — подтон нейтральный, вам повезло: оба варианта будут смотреться комплиментарно. Поэтому выбор чаще всего определяется стилем: минимализм тяготеет к золоту, а более яркие эстетики — к серебру», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что важно помнить, что украшения нельзя выбирать «в вакууме».

«Правильным подходом станет правило "Смотрю на украшение сквозь призму образов, с которыми буду его сочетать". Для этого используются референсы — подборки на Pinterest или в мудбордах. Когда вы смотрите не на отдельное кольцо или подвеску, а на цельный образ (с правильно подобранной одеждой, макияжем и, конечно, настроением), становится понятнее, в какой эстетике вы себя видите. Уже на этом этапе обычно считывается направление: где-то больше мягкого золота и спокойных форм, где-то — холодного блеска и графики», — объяснила Макурина.

По ее словам, стилисты часто используют простой прием: лучше выбирать референсы с людьми, похожими на вас по внешности.

«Так проще представить, как украшение будет смотреться в реальной жизни. Например, если вы светлая блондинка с выразительными чертами лица, можно ориентироваться на стилизацию Марго Робби. А если ближе более контрастная внешность с загаром — на образы Кендалл Дженнер. Отсюда логично вытекает следующий шаг — эстетика. Разные стили требуют разных украшений. В минимализме это тонкие цепочки и простые формы. В Y2K, стиле, вдохновленном модой начала 2000-х — крупные кольца, блеск и акцентность. В soft girl — романтичной и нежной эстетике с пастельными оттенками — жемчуг и мягкие детали. Стиль old money, основанный на сдержанной роскоши и классической элегантности, предполагает выбор качественных украшений простых форм без лишнего декора», — объяснила она.

И в заключение эксперт отметила, что перед покупкой важно представить минимум три образа, с которыми украшение можно сочетать.