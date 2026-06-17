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Эксперт Макурина: при выборе украшений нужно смотреть на запястья

Газета.Ru

При выбор украшений нужно смотреть на запястья, чтобы подобрать металл. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Fix Price Екатерина Макурина.

Эксперт объяснил, на что нужно смотреть при выборе украшений
© Magnific
«Первое, с чего начинается выбор украшения, — это металл. Он напрямую связан с подтоном кожи. Если ваши вены на запястье синие или голубые, чаще всего это холодный подтон, и здесь гармоничнее смотрится серебро, так как оно делает образ более свежим и "чистым". Если вены зеленоватые – ваш подтон теплый, золото будет наиболее удачным вариантом, оно добавит мягкое сияние. Если вены бирюзовые — подтон нейтральный, вам повезло: оба варианта будут смотреться комплиментарно. Поэтому выбор чаще всего определяется стилем: минимализм тяготеет к золоту, а более яркие эстетики — к серебру», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что важно помнить, что украшения нельзя выбирать «в вакууме».

«Правильным подходом станет правило "Смотрю на украшение сквозь призму образов, с которыми буду его сочетать". Для этого используются референсы — подборки на Pinterest или в мудбордах. Когда вы смотрите не на отдельное кольцо или подвеску, а на цельный образ (с правильно подобранной одеждой, макияжем и, конечно, настроением), становится понятнее, в какой эстетике вы себя видите. Уже на этом этапе обычно считывается направление: где-то больше мягкого золота и спокойных форм, где-то — холодного блеска и графики», — объяснила Макурина.

По ее словам, стилисты часто используют простой прием: лучше выбирать референсы с людьми, похожими на вас по внешности.

«Так проще представить, как украшение будет смотреться в реальной жизни. Например, если вы светлая блондинка с выразительными чертами лица, можно ориентироваться на стилизацию Марго Робби. А если ближе более контрастная внешность с загаром — на образы Кендалл Дженнер. Отсюда логично вытекает следующий шаг — эстетика. Разные стили требуют разных украшений. В минимализме это тонкие цепочки и простые формы. В Y2K, стиле, вдохновленном модой начала 2000-х — крупные кольца, блеск и акцентность. В soft girl — романтичной и нежной эстетике с пастельными оттенками — жемчуг и мягкие детали. Стиль old money, основанный на сдержанной роскоши и классической элегантности, предполагает выбор качественных украшений простых форм без лишнего декора», — объяснила она.

И в заключение эксперт отметила, что перед покупкой важно представить минимум три образа, с которыми украшение можно сочетать.

«Если это сложно, скорее всего, оно слишком специфичное. Универсальные модели лучше работают в базовом гардеробе, а акцентные — только если стиль позволяет эксперименты. И, наконец, помогает современный инструмент — цифровая примерка. Через приложения или нейросети можно сразу увидеть, как украшение смотрится на лице, оценить масштаб и форму. Это снижает риск импульсивных покупок и помогает быстрее понять, "ваше" это украшение или нет», — резюмировала Макурина.