Александр Рогов призвал носить «детские» футболки

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, посоветовал носить «детские» футболки. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Напомню вам про актуальность baby t-shirts. Крутые варианты показали вам в свежем шопинг-влоге, а вот еще классные с дерзкими и яркими надписями. Носите с чем хотите!!! Но идеально они смотрятся с юбками и джинсами с заниженной посадкой», — написал он.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

На прошлой неделе Александр Рогов рассказал, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее Александр Рогов призвал носить юбки с пайетками летом.