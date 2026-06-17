Косметолог объяснил, чем полезна косметика из «переработанных» отходов

Косметика из «переработанных» отходов пищевой промышленности (кофейная гуща, виноградные косточки, фруктовые косточки и кожура) может омолодить кожу и защитить ее. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дермато-венеролог бренда d'Alba Екатерина Анчикова.

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«Сегодня ситуация меняется, так как косметическая индустрия все активнее использует принцип апсайклинга — это термин, который означает процесс повторного применения ценных ресурсов, ранее отправлявшихся на свалку. Для женщин среднего возраста этот тренд интересен не только с точки зрения экологии. Многие ингредиенты, полученные из переработанного растительного сырья, обладают выраженными антиоксидантными, омолаживающими и защитными свойствами. Иными словами, они помогают коже выглядеть лучше, одновременно снижая нагрузку на окружающую среду», — рассказала эксперт.

По его словам, виноградные косточки — природный источник молодости.

«После отжима винограда в косточках остается большое количество биологически активных веществ. Особую ценность представляют полифенолы и проантоцианидины, это мощные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки кожи от свободных радикалов. Для зрелой кожи это особенно важно, поскольку оксидативный стресс является одним из факторов возрастных изменений. Масло виноградных косточек обладает легкой текстурой и способствует поддержанию упругости кожи, уменьшению ощущения сухости, укреплению защитного барьера и улучшению цвета лица. Средства с этим ингредиентом хорошо подходят женщинам после 40 лет, когда кожа начинает терять естественную способность удерживать влагу», — рекомендовала Анчикова.

Косметолог добавила, что кофейная гуща — больше, чем скраб.

«Большинство людей воспринимают кофе исключительно как источник бодрости. Однако после приготовления напитка в гуще остается немало полезных веществ. Из нее получают масла, антиоксиданты и натуральные экстракты. Кофейные компоненты помогают бороться с признаками усталости кожи, улучшать внешний вид тусклого лица, защищать клетки от воздействия окружающей среды и поддерживать тонус кожи. Современная косметология постепенно отказывается от грубых скрабирующих частиц кофе, отдавая предпочтение очищенным экстрактам, которые действуют более деликатно и подходят даже для чувствительной кожи», — заявила специалист.

Анчикова подчеркнула полезные свойства кожуры цитрусовых.

«После производства соков остаются тонны апельсиновой, лимонной и грейпфрутовой кожуры, и именно в ней содержится высокая концентрация флавоноидов, эфирных масел и антиоксидантов. Экстракты цитрусовой кожуры помогают придавать коже свежесть, улучшать внешний вид неровного тона, защищать от негативного воздействия городской среды и поддерживать здоровое сияние. Поэтому такие ингредиенты часто включают в состав сывороток и кремов для возрастной кожи», — отметила она.

Еще один полезный вариант «переработанных» отходов, по ее мнению, — фруктовые косточки, благодаря их ценным маслам в составе.

«Абрикосовые, сливовые, персиковые и вишневые косточки содержат масла, богатые жирными кислотами и витаминами. Они помогают смягчать кожу, уменьшать ощущение стянутости и поддерживать липидный барьер. Для женщин в период гормональной перестройки такие ингредиенты особенно актуальны, поскольку возрастная кожа часто становится более сухой и чувствительной. С возрастом кожа сталкивается сразу с несколькими проблемами: замедляется обновление клеток, снижается выработка коллагена, уменьшается количество собственной гиалуроновой кислоты и усиливается воздействие свободных радикалов. Именно поэтому антиоксидантные ингредиенты становятся одним из ключевых элементов ухода особенно для женщин 40+», — объяснила Анчикова.

Врач также дала практические советы при выборе апсайклинг-косметики.

«Выбирайте не по модному термину, а за активный компонент. Само слово "апсайклинг" не гарантирует эффективность средства. Изучайте состав и обращайте внимание на конкретные ингредиенты: масло виноградных косточек, экстракт кофейных зерен, масло сливовых или абрикосовых косточек. Ищите антиоксидантные комбинации. Наиболее интересный результат дают средства, где апсайклинг-компоненты сочетаются с витамином С, ниацинамидом, пептидами и церамидами», — отметил она.

В заключение специалист призвала не забывать про солнцезащиту и подбор ухода по типу кожи.