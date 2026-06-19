Модель Валентина Иванова снялась в платье с глубоким декольте

Возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, стала гостьей открытия флагманского бутика Fantôme. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Валентина Иванова позировала в черном мини-платье с глубоким декольте и белом пальто. Образ дополнили лодочки на низком каблуке с острым мысом и черная сумка-клатч из кожи. Волосы ей уложили в аккуратное каре и сделали легкий макияж.

До этого Валентина Иванова опубликовала фото интерьера квартиры, в которой она живет вместе с Тимати. Модель показала также детали декора журнального стола: вазы с калами, интерьерными книгами, статуэтками и диффузорами. Особое внимание она уделила песочным часам от бренда Saint Laurent. Их стоимость составляет около 30 тысяч рублей.

В апреле Иванова показала кольцо на фоне слухов о тайной свадьбе. Она стояла перед зеркалом, держа руками дочь Эмму. Модель была запечатлена с двумя кольцами на безымянном пальце. При этом сама знаменитость не комментировала слухи о тайной свадьбе с рэпером.

Ранее Валентина Иванова снялась в топе и легинсах после похудения.