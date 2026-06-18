Этника беспощадно бьет гламур: какие головные уборы будут в тренде этим летом

Летом 2026 года модникам стоит забыть о шопинге и обратить внимание на винтажные головные уборы. Эксперт Марченко рассказала россиянам, что сконструировать дерзкий летний образ можно из бабушкиной косынки.

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Как отметила руководитель этнопроекта "Мода народов Крыма. Нить единства" Виктория Марченко, летом 2026 года головные уборы снова выходят на первый план и становятся одним из ключевых акцентов в образе. В беседе с ИА SevastopolMedia она рассказала, что в моде не только привычная классика, но и аксессуары с этническими мотивами, которые сегодня звучат по-новому. По ее словам, интерес к этнике продолжает расти.

– Особенно интересно наблюдать за тем, как элементы традиционного костюма становятся частью актуальной городской моды. Например, вполне современно и стильно сегодня может выглядеть повойник – старинный женский головной убор. Его можно адаптировать под современные тенденции: сделать более объемным, придать форму, напоминающую чалму, использовать благородные ткани натуральных оттенков, – отметила эксперт.

Она добавляет, что такой аксессуар отлично можно обыграть винтажной брошью, авторским украшением или заметной декоративной булавкой. В итоге получается образ с настроением – модный, выразительный и очень индивидуальный.

Также среди актуальных моделей сезона также стоит выделить шляпы-таблетки. Они снова появляются в дизайнерских коллекциях, особенно в морской эстетике, которая летом всегда востребована. Лаконичные формы, белые, кремовые и темно-синие оттенки, декоративные ленты и морская символика делают такие головные уборы элегантным дополнением и для городского, и для курортного гардероба.

Не теряют актуальности и соломенные шляпы, канотье, косынки и платки. Причем платок сегодня – это почти универсальный аксессуар-конструктор. Его можно завязать как косынку, бандану или тюрбан, а можно использовать как декор для шляпы.

Главный совет эксперта – не торопиться покупать новое. Часто самые интересные и трендовые решения можно собрать из того, что уже есть дома. Старую шляпу легко обновить с помощью ленты, броши или вышивки, а платок из бабушкиного сундука вполне может стать самым модным аксессуаром сезона.

Как заметила Марченко, современная мода все чаще обращается к корням. Поэтому головной убор сегодня – это уже не просто защита от солнца, а способ добавить образу смысла и рассказать свою историю.