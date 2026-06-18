Этника беспощадно бьет гламур: какие головные уборы будут в тренде этим летом
Летом 2026 года модникам стоит забыть о шопинге и обратить внимание на винтажные головные уборы. Эксперт Марченко рассказала россиянам, что сконструировать дерзкий летний образ можно из бабушкиной косынки.
Как отметила руководитель этнопроекта "Мода народов Крыма. Нить единства" Виктория Марченко, летом 2026 года головные уборы снова выходят на первый план и становятся одним из ключевых акцентов в образе. В беседе с ИА SevastopolMedia она рассказала, что в моде не только привычная классика, но и аксессуары с этническими мотивами, которые сегодня звучат по-новому. По ее словам, интерес к этнике продолжает расти.
– Особенно интересно наблюдать за тем, как элементы традиционного костюма становятся частью актуальной городской моды. Например, вполне современно и стильно сегодня может выглядеть повойник – старинный женский головной убор. Его можно адаптировать под современные тенденции: сделать более объемным, придать форму, напоминающую чалму, использовать благородные ткани натуральных оттенков, – отметила эксперт.
Она добавляет, что такой аксессуар отлично можно обыграть винтажной брошью, авторским украшением или заметной декоративной булавкой. В итоге получается образ с настроением – модный, выразительный и очень индивидуальный.
Также среди актуальных моделей сезона также стоит выделить шляпы-таблетки. Они снова появляются в дизайнерских коллекциях, особенно в морской эстетике, которая летом всегда востребована. Лаконичные формы, белые, кремовые и темно-синие оттенки, декоративные ленты и морская символика делают такие головные уборы элегантным дополнением и для городского, и для курортного гардероба.
Не теряют актуальности и соломенные шляпы, канотье, косынки и платки. Причем платок сегодня – это почти универсальный аксессуар-конструктор. Его можно завязать как косынку, бандану или тюрбан, а можно использовать как декор для шляпы.
Главный совет эксперта – не торопиться покупать новое. Часто самые интересные и трендовые решения можно собрать из того, что уже есть дома. Старую шляпу легко обновить с помощью ленты, броши или вышивки, а платок из бабушкиного сундука вполне может стать самым модным аксессуаром сезона.
Как заметила Марченко, современная мода все чаще обращается к корням. Поэтому головной убор сегодня – это уже не просто защита от солнца, а способ добавить образу смысла и рассказать свою историю.