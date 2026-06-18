Возлюбленная Михаила Галустяна предстала на фото в топе с глубоким декольте

Возлюбленная Михаила Галустяна впечатлила поклонников свежим фото в откровенном наряде, состоящем из облегающей юбки и кроп-топе, который подчеркнул талию девушки. Снимок Лилия Киосе опубликовала в личном блоге в запрещённой соцсети.

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Мимо фото не прошел и сам актёр. Он оставил избраннице нежный комментарий «Я никогда такого не видела». Она в ответ, не скрывая чувств, назвала его своей любовью.

Напомним, Михаил Галустян и его бывшая супруга Виктория официально развелись в 2024 году после 17 лет брака, однако не афишировали расставание на протяжении нескольких месяцев. О причинах разрыва пара предпочла не говорить. Несмотря на развод, экс-супруги сохранили хорошие отношения ради общих дочерей.

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А спустя время после развода появилась информация о новых отношениях Галустяна. Совсем недавно они перестали скрывать свои отношения, а на днях артист вместе с Лилией навестил Ольгу Бузову в больнице.