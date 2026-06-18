Перечислены главные тренды флористики лета 2026 года

Летом 2026 года в российской флористической индустрии в тренде естественность, экологичность и индивидуальный подход к созданию композиций. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий флорист-дизайнер сети «Цветовик» Светлана Томилина.

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Специалист подчеркнула, что главной идеей текущего сезона является «природная эстетика». В тренде композиции с максимально естественными формами и асимметрией, а также слегка небрежные букеты с ощущением живых цветов, которые похожи на собранные в саду или на лугу. Также флористы стремятся к фактурности, воздушности и свободной композиции.

«Сегодня особенно востребованы "растрепанные" букеты, где сочетаются крупные и мелкие бутоны, декоративная зелень и многослойные текстуры. Такие композиции выглядят более живыми и эмоциональными, при этом за внешней простотой стоит сложная профессиональная работа и продуманная цветовая палитра», — поделилась эксперт.

Она добавила, что трендами лета этого года также оказались моно-букеты и композиции с одним акцентным цветком, вокруг которого собрана легкая зелень. При создании букета намеренно варьируется высота растений и создается эффект движения внутри букета.

По словам флориста, немаловажную роль играет и наполнение букетов. Главными фаворитами текущего сезона по-прежнему являются пионы, пионовидные и французские розы в сложных природных оттенках, таких как персиковый или капучино. Кроме того, актуальны гортензии, душистый горошек, левкой и диантусы.

Кроме того, ярким трендом стал амарант, использующийся для придания композиции объема и достижения эффекта «движения». Также популярна стабилизированная флористика.

Специалист подчеркнула, что важную роль играет и упаковка букета, главными принципами которой являются экологичность и минимализм. Сейчас актуальный натуральные материалы, в числе которых крафт-бумаги, кальки, джута, мешковины и матовые пленки. Главными цветами таких упаковок стали природные и пастельные оттенки. Помимо этого, популярны альтернативные способы оформления букетов, такие как шляпные коробки и плетеные корзины.

Еще одним трендом лета 2026 года флорист назвала «дофаминовые» букеты с контрастными сочетаниями цветов, пастельные и монохромные композиции, которые делают акцент на элегантности и минимализме.

Категорийный директор департамента закупки свежих фруктов и овощей Самоката Мария Чугурова до этого рассказала «Газете.Ru», что основными причинами увядания срезанных цветов становятся потеря влаги и закупорка сосудов стебля бактериями. Для того чтобы этого избежать, нужно подрезать цветы острым ножом или секатором под углом 45 градусов и поставить в чистую прохладную воду.