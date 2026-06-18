Виктория разместила на странице своего блога серию чувственных кадров. Блогерша позировала в платье с глубоким вырезом.

В последнее время Виктории Боне пришлось несладко. Телеведущая и блогерша пережила целую череду неприятностей. Сначала она сильно травмировала ногу, затем столкнулась с тяжелой болезнью любимой кошки. Вдобавок ко всему звезде пришлось судиться с бывшей невестой Григория Лепса. Однако даже в такие трудные периоды Виктория не забывает о своих поклонниках. Она продолжает радовать их ярким контентом.

Сегодня в личном блоге Бони появилась серия новых фотографий. 46-летняя звезда соцсетей предстала перед фанатами в нежно-голубом платье на тонких лямках с очень глубоким вырезом на спине. Виктория повернулась боком к камере, демонстрируя свой изящный силуэт.

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И реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Подписчики пришли в полный восторг от соблазнительного наряда блогерши и буквально засыпали ее приятными комплиментами.

«Настоящая современная богиня», «Красивая зараза!», «Пошла качать спину, вы мотивируете», — пишут фанаты.

Напомним, Виктория Боня воспитывает 14-летнюю дочь Анджелину, рожденную в союзе с бизнесменом Алексом Смерфитом. Недавно девочка приятно удивила свою маму новым хобби.