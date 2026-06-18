Пегова взволновала поклонников эффектными фото

Артистка опубликовала поздравительный пост для самой себя.

18 июня свой день рождения отмечает одна из самых эффектных актрис российского кино Ирина Пегова. Звезде исполнилось 48 лет, и она, не дожидаясь поздравлений от родных, коллег и поклонников, опубликовала пожелание на предстоящий личный новый год себе самой.

«С днем рождения меня! Пусть год будет КРАСИВЫМ! Красивый по поступкам, по людям, которые будут рядом, по сути, по мыслям моим!», — написала Пегова в своем блоге, приложив колоритные фото, на которых позирует в длинном вечернем платье изумрудного цвета и шляпке в живописной локации на фоне гор и моря.

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Подписчики тут же принялись осыпать блондинку комплиментами.

«Пусть так и будет, прекрасная, талантливейшая Ирина», «Богиня красоты! С днем рождения, любимая актриса», «Вы такая красивая, женственная, уютная. Пусть все у вас будет хорошо», — пишут фолловеры.

Многие поклонники уже не первый месяц с нетерпением ждут вестей о помолвке Пеговой с ее нынешним возлюбленным Сергеем Мариным. С момента начала отношений с коллегой, артиста буквально расцвела, светится изнутри. Фанаты уверены, что на сей раз она нашла идеально подходящего для себя мужчину, а значит свадьбе быть.

Напомним, Пегова была замужем пока только единожды, за актером и режиссером Дмитрием Орловым. В этом браке родилась дочь Пеговой, Татьяна, которой уже исполнилось 20 лет. В отличие от творческих родителей, девушка выбрала более серьезную профессию. Сейчас она учится в вузе на экономиста. К слову, звездная мама была не против, чтобы Татьяна пошла по ее стопам. Внешность, харизма и талант для этого у наследницы точно есть. А вот желания не оказалось, потому Пеговой пришлось принять выбор дочери.