Яна Рудковская позагорала в купальнике на отдыхе

Яна Рудковская показала, как проводит время на отдыхе в Турции. В личном блоге в запрещённой соцсети музыкальный продюсер продемонстрировала роскошную фигуру на берегу Эгейского моря в Бодруме.

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Кстати, в Бодрум Рудковская отправилась по работе, но решила совместить приятное с полезным. В Турции она ранее посетила благотворительное мероприятие, на котором встретилась с беременной Натальей Водяновой. Водянова уже более 20 лет дружит с продюсером Яной Рудковской. Фотографию модель сама опубликовала в личном блоге.

© Super.ru

© Super.ru

Ранее Яна Рудковская показала, как провела время на Мальдивах. На фотографии в личном блоге продюсер снова продемонстрировала фигуру в чёрно‑белом купальнике от Chanel — снимок ищите здесь.