Названы три ошибки при бритье ног

Редакторы журнала Vogue назвали три ошибки при бритье ног. Материал появился на сайте издания.

Журналисты посоветовали не удалять волосы в самом начале принятия душа. Необходимо подождать, когда теплая вода смягчит кожу, что сделает бритье более мягким и сократит риск раздражения. Кроме того, в данном случае поры лучше раскроются, позволив срезать волосы ближе к корню.

В то же время следует избегать использования слишком горячей воды, поскольку она может повредить кожный барьер.

«Выбирайте температуру воды от 36 до 40 градусов Цельсия и скользите бритвой по коже с легким нажимом», — призвали редакторы.

Также в числе ошибок оказалось пренебрежение уходом после бритья. В конце водных процедур предпочтительно ополоснуть ноги прохладной водой и аккуратно промокнуть полотенцем. Впоследствии необходимо нанести на кожу охлаждающий увлажняющий крем без отдушек — например, с алоэ вера.

В январе мастер депиляции Джессика Нормантон из Западного Йоркшира, Англия, раскрыла женщинам правильный способ бритья интимной зоны.