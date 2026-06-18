Стилист посоветовал трендовую обувь лета

Стилист Владислав Лисовец назвал россиянкам самую трендовую обувь лета. Информацию он опубликовал в блоге.

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По словам модного эксперта, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом.

«Цветочное настроение. Подобные акценты стали одним из самых заметных трендов сезона. Дизайнеры буквально "выращивают" цветы на обуви. Такая обувь идеально оживляет самые простые однотонные образы и добавляет им романтики и индивидуальности, как с джинсами, так и со строгими костюмами», — рассказал Лисовец.

Кроме того, он подчеркнул, что открытая носовая часть по-прежнему остается в фаворитах.

«Здесь и классические босоножки с тонкими ремешками, и модели в стиле "шлепанцы на каблуке". Обувь, которая мгновенно делает образ легче и сексуальнее. Отлично работает с длинными платьями, создавая контраст, и с укороченными брюками. Главное — ухоженные ноги и педикюр», — уточнил специалист.

В июне Лисовец раскрыл трендовый способ носить модную вещь лета. Эксперт моды заявил, что базой гардероба являются классические майки черного и белого цветов.