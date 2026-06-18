Эксперт рассказал о популярных среди москвичей пластических операциях

Москвичи все чаще обращаются к пластическому хирургу не за радикальными переменами, а за аккуратной коррекцией внешности без явно видимых следов хирургического вмешательства. К ней относятся блефаропластика, ринопластика и фейслифтинг. Об этом «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург сети многопрофильных клиник «К+31» Игорь Гуляев.

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«Эти вмешательства помогают освежить взгляд, скорректировать форму носа и вернуть четкость овалу лица. Именно операции на лице особенно популярны в холодный сезон, когда реабилитация проходит комфортнее и проще скрыть временные следы вмешательства. На втором месте по спросу остается пластика груди. Женщины выбирают как увеличение, так и подтяжку или уменьшение молочных желез — в зависимости от исходных данных и эстетической задачи», — отметил врач.

Он пояснил, что современный подход все чаще строится на естественности — пациентки хотят, чтобы грудь выглядела пропорционально фигуре. Кроме того, в последнее время среди пациентов стала популярной подтяжка груди без использования имплантатов.

«Третье направление — коррекция фигуры. Контурные операции (липосакция и липофилинг), абдоминопластика остаются одними из самых востребованных процедур у жителей столицы. Этот тренд возник на фоне распространенного использования препаратов для коррекции веса, что часто приводит к появлению излишков кожи, которые невозможно убрать никакими методами, кроме операции. В таких случаях хирургия решает уже не только эстетическую, но и восстановительную задачу», — подчеркнул собеседник «ВМ».

В свою очередь пластический хирург Тигран Алексанян объяснил, что современную ринопластику проводят под наркозом, что позволяет пациенту спокойно перенести вмешательство без боли. При этом отечность и небольшие гематомы проходят в течение пары недель, оставляя минимум дискомфорта.