Дарина Эрвин, четвёртая жена продюсера Александра Цекало, отметила своё 35‑летие ярким и эпатажным образом. В день рождения 35‑летняя избранница 65‑летнего шоумена опубликовала в личном блоге провокационные кадры: на снимке и видео именинница позировала полностью обнажённой.

Перед камерой Эрвин появилась лишь в розовой меховой шапке. Длинные волосы Дарина распустила так, чтобы прикрыть грудь. Супруга Цекало показала поклонникам свою точёную фигуру, которая в последнее время активно обсуждается в сети из‑за заметного похудения Эрвин.

© Super.ru

«В этом году на свой день рождения я не хочу торт. Мне нужна подробная презентация. Расскажите, почему я вам нравлюсь, приведите примеры», — написала именинница.

Дарина попросила описать её характер, поделиться ассоциациями — какой запах и какая песня с ней связаны, — а также вспомнить забавные истории, в которых она участвовала.

Сейчас Александр Цекало и Дарина Эрвин проживают в США, периодически наведываясь в Россию. Супруга артиста активно развивается в сфере искусства: пишет картины с обнажёнными натурами, строит карьеру модели и актрисы.