Пять лучших образов Кэролин Бессетт-Кеннеди

После выхода сериала «История любви» половина интернета бросилась пересматривать архивные фотографии. Кэролин Бессетт-Кеннеди: бывшая пиарщица бренда Calvin Klein, жена Джона Кеннеди-младшего — нью-йоркский минимализм в его самом точном виде.

© globallookpress

Она не гналась за трендами — она понимала, как работает одежда. Тридцать лет спустя ее образы выглядят так, будто сняты на прошлой неделе.

В чем секрет?

Прежде чем разбирать конкретные образы Кэролин — вот три принципа, без которых список вещей ничего не объясняет.

Одна вещь формирует весь образ. В каждом луке Кэролин есть что-то одно главное — кожаный жакет, длинная юбка, пальто — и все остальное вокруг существует как фон. Два акцента в одном образе — уже слишком.

Палитра из трех цветов максимум. Черный, белый, бежевый — и иногда один неожиданный оттенок. Бордовые туфли и сумка на фоне полностью черного комплекта: именно потому, что все вокруг нейтральное, этот один цвет замечаешь первым — и запоминаешь.

Пропорции важнее силуэта. Икона стиля не боялась объема — но всегда держала баланс. Объемный верх плюс прямой низ. Или прямой верх плюс широкий низ.

Пять образов для вдохновения

Черный кожаный жакет, джинсы, маленькие очки

Черный кожаный жакет поверх черного джемпера с V-образным вырезом. Темно-синие прямые джинсы до щиколотки. Черные ботинки на небольшом каблуке. Маленькие темные очки. В руках — журнал.

Монохромный образ в двух цветах — черном и темно-синем — выглядит дорого именно из-за отсутствия третьего. Жакет поверх джемпера дает структуру без ощущения жесткости. Джинсы уравновешивают объем кожи сверху. Очки — единственная деталь, которую замечаешь.

Как повторить: черный кожаный жакет, темные прямые или слегка расклешенные джинсы, ботинки на небольшом каблуке. В качестве украшений — лаконичные серьги-пусеты из жемчуга, золота или серебра. Никаких сумок через плечо — только те, что держат в руке.

Кремовый кардиган, черная юбка-макси, лоферы

Кремовый вязаный кардиган с крупными пуговицами поверх черной юбки-макси. Черная сумка с белой строчкой. Черные лоферы. Маленькие овальные темные очки. Кэролин просто выгуливает собаку — и при этом выглядит так, будто минуту назад вышла из редакции модного журнала.

Теплый молочный верх против холодного черного низа — напряжение за счет контраста цветов. Золотые пуговицы кардигана — единственная декоративная деталь. Длинная юбка вытягивает силуэт, лоферы делают образ городским, а не выходным.

Собрать такой look несложно: молочный или кремовый кардиган, длинная черная юбка — атлас, шелк или плотный хлопок, лоферы. Сумка строгая, черная, в руке. Очки минималистичные, темные.

Черное пальто-платье, бордовые туфли и сумка

Глухое черное пальто-платье на пуговицах, облегающее, до колена. Бордовые лакированные туфли на шпильке. Бордовая сумка в тон — в руке. Никаких украшений, никаких других деталей.

Один цветовой акцент на черном фоне — прием, который не устаревает. Бордовый выбран точно: достаточно темный, чтобы не кричать, достаточно насыщенный, чтобы быть заметным. Сумка и туфли в одном оттенке дают цельность.

Как повторить: черное платье или комплект юбка с жакетом, обувь и сумка в одном насыщенном оттенке — бордо, терракота, темно-зеленый.

Черный свитер, бежевая юбка-карандаш, коричневые сапоги

Черный свитер с V-образным вырезом заправлен в бежевую юбку-карандаш до колена. Коричневые, почти карамельные высокие сапоги на каблуке. Черный лакированный клатч в руке. Волосы убраны назад в низкий хвост.

Три нейтральных цвета — черный, бежевый, коричневый — в одном образе. Это работает потому, что все три из одной температурной зоны — теплые, землистые, без холодных примесей. Юбка-карандаш в сочетании со свитером с V-образным вырезом — классика, которая всегда актуальна. Коричневые сапоги добавляют тепла — и неожиданно точно завершают всю историю.

Берем за основу: тонкий черный свитер или кардиган, юбка-карандаш в бежевом, молочном, карамельном или сером, сапоги или ботинки на каблуке в теплом оттенке.

Черный объемный кардиган, джинсы, ботинки

Большой объемный черный кардиган на пуговицах. Прямые серые джинсы. Черные ботинки с квадратным носком. Черный тоут в руке.

Образ собран из самых базовых вещей — и при этом выглядит лаконично и стильно. Кардиган — единственный мягкий элемент, остальные вещи строгой формы. В этом и есть баланс. Объемный верх плюс прямые джинсы — пропорция, которая работает.

Как повторить: объемный кардиган — черный, темно-серый или кремовый, прямые джинсы, ботинки с квадратным носком. Сумка-тоут в руке и одно кольцо или серьги.

Что объединяет все пять образов

Никаких лишних украшений. Никакой конкуренции между деталями. Одна вещь ведет — остальные следуют. Палитра из двух-трех цветов. Сумка всегда в руке, никогда на длинной цепочке через плечо. Пропорции выверены: объем сверху уравновешен прямым низом.

Это не про бренды и не про большой бюджет. У Кэролин почти не было украшений. Зато был стиль. Белые рубашки, джинсы, базовые майки, качественные свитера — вещи, которые найдутся в любом шкафу. Разница в том, как именно они надеты. Ее сила была не в том, что она выбирала. А в том, что она точно знала, от чего отказаться.