Ольга Бузова снялась для глянца в образе из 80-х

Певица Ольга Бузова стала лицом нового выпуска журнала Voice. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ольга Бузова позировала в фиолетовых лосинах и оранжевом пиджаке. Образ дополнил широкий ремень с золотой пряжкой, массивные браслеты на руках и серьги. Ей также сделали укладку с объемом у корней и локонами, а также макияж с белыми тенями и розовой помадой.

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12 июня Telegram‑канал Mash сообщал, что певицу госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Операция на колене длилась несколько часов.

По словам Бузовой, она старается себя не жалеть и настраивает на быстрое выздоровление. Однако артистка все равно чувствует себя подавленно.

«Но слезы сами идут от боли и беспомощности», — отметила певица.

Сама Бузова опубликовала в Instagram снимок, сделанный в карете скорой помощи. На фото показана ее перебинтованная нога, бинт заметно испачкан кровью. Свою публикацию певица сопроводила фразой: «Вот такое доброе утро».