12 полезных привычек, которые надолго сохраняют волосы чистыми

Как часть вам приходится мыть голову? Хорошо, если вы входите в небольшой % счастливчиков, которым такая роскошь доступна раз в 3-5 дней... Но большинству девушек приходится мыть голову каждый день.

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Особенно летом, когда температура воздуха зашкаливает и сальные железы, включая на голове, работают активнее обычного. Да, сухой шампунь — прекрасное изобретение человечества. Но все-таки хочется иногда вообще ни о чем таком не думать, просто расчесаться и идти по своим делам. Так что ловите 12 лайфхаков, которые позволят мыть голову гораздо реже.

Выбирайте правильную температуру воды

Горячий душ расслабляет после тяжелого дня, но для кожи головы он может оказаться не самым удачным решением. Под воздействием высоких температур защитная липидная пленка частично смывается, сальные железы начинают работать активнее. В результате волосы загрязняются быстрее. Для мытья головы лучше использовать теплую воду. Она позволяет тщательно очистить кожу и волосы, не провоцируя избыточную выработку себума. Завершить процедуру можно прохладным ополаскиванием, чтобы сделать волосы более гладкими и придает им естественный блеск.

Расчесывайте волосы перед мытьем

Многие пропускают этот этап, хотя он занимает всего несколько минут. Предварительное расчесывание помогает удалить часть загрязнений, пыли и остатков укладочных средств, скопившихся на поверхности волос в течение дня. Кроме того, распутанные пряди легче промываются и меньше травмируются после контакта с водой. Начинать следует с кончиков, постепенно поднимаясь выше к корням.

Наносите шампунь только на кожу головы

Основная задача шампуня заключается в очищении кожи головы и прикорневой зоны, где скапливаются себум и загрязнения. Перед нанесением небольшое количество шампуня желательно вспенить в ладонях. Затем его распределяют по коже головы мягкими массажными движениями. Пены, которая стекает во время смывания, обычно достаточно для очищения длины. После нанесения не стоит сразу смывать шампунь. Дайте ему около минуты, чтобы очищающие компоненты успели подействовать.

Мойте голову в два этапа

Если вы регулярно используете стайлинговые средства или замечаете, что волосы быстро становятся жирными, двухэтапное очищение может оказаться полезным. Во время первого мытья удаляются поверхностные загрязнения и часть себума. Второе нанесение позволяет тщательнее очистить кожу головы. При необходимости можно использовать два разных шампуня: один — для более интенсивного очищения, второй — с учетом индивидуальных потребностей волос.

Используйте пилинг для кожи головы

Шампунь, каким бы классным он ни был, не всегда способен полностью удалить остатки укладочных средств, ороговевшие клетки и плотные загрязнения. Постепенно они накапливаются на поверхности кожи головы, что может влиять на скорость загрязнения волос. Пилинги и скрабы помогают более глубоко очистить кожу головы. Частота применения зависит от типа кожи и рекомендаций производителя, но чаще всего средства используют 1-2 раза в неделю. При повышенной чувствительности лучше выбирать более мягкие формулы и внимательно следить за реакцией кожи.

Наносите кондиционер и маски правильно

Их неправильное использование нередко приводит к тому, что корни теряют свежесть значительно быстрее. После мытья слегка промокните волосы полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем распределите средство по длине, отступая от корней не менее 10 см. Особое внимание уделите кончикам, которые чаще всего нуждаются в дополнительном уходе. Не менее важно тщательно смывать остатки продукта. Если часть средства остается на волосах, они могут выглядеть тяжелыми и быстрее терять объем.

Осторожнее используйте несмываемые средства

Несмываемый уход облегчает расчесывание и делает волосы более послушными. Однако некоторые продукты, особенно содержащие большое количество масел, способны ускорять загрязнение. Если волосы склонны к жирности у корней, наносите средства только на длину и используйте минимальное количество продукта. Для тонких волос часто подходят легкие спреи, которые не создают ощущения тяжести.

Попробуйте изменить подход к сухому шампуню

Сухой шампунь многие воспринимают исключительно как средство для экстренных ситуаций. Однако его можно использовать и в качестве профилактики быстрого загрязнения. Небольшое количество продукта наносят на чистые сухие корни после укладки. В течение дня средство постепенно впитывает излишки себума, позволяя дольше сохранять прикорневой объем.

Следите за чистотой расчески

Даже идеально вымытые волосы могут быстро потерять свежесть, если регулярно контактируют с загрязненной расческой. На ее поверхности постепенно накапливаются кожный жир, пыль, остатки уходовых средств и выпавшие волосы. Расческу рекомендуется очищать не реже одного раза в неделю. Для этого подойдет теплая вода и мягкое моющее средство. Перед мытьем необходимо удалить застрявшие волосы.

Меняйте наволочку чаще

Во время сна кожа продолжает выделять себум. Кроме того, на ткани оседают остатки косметических средств, частицы пыли и отмершие клетки эпидермиса. Все это вновь контактирует с волосами. Постельное белье желательно менять не реже одного раза в неделю. В жаркое время года наволочки можно стирать чаще. Некоторые отмечают, что натуральный шелк уменьшает спутывание волос и снижает выраженность статического электричества.

Не прикасайтесь к волосам без необходимости

Многие машинально поправляют прическу в течение дня, накручивают пряди на палец или часто проводят руками по волосам. В результате загрязнения с поверхности рук переносятся на кожу головы и волосы. Если вы заметили за собой такую привычку, попробуйте себя контролировать.

Сушите волосы прохладным воздухом

Высокая температура во время сушки феном способна стимулировать работу сальных желез. По этой причине слишком горячий воздух лучше не использовать на постоянной основе. Если позволяет время, давайте волосам высыхать естественным путем. При использовании фена выбирайте теплый или прохладный режим и тщательно просушивайте прикорневую область.

Продлить ощущение свежести волос можно без сложных процедур и большого количества дополнительных средств. Иногда достаточно пересмотреть привычные действия, которые не требуют от вас ничего сверхъестественного.