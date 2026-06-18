Звезда «Острых козырьков» порадовала фанатов фотосессией на пляже

Звезда «Острых козырьков», актриса Аня-Тейлор Джой, стала лицом нового выпуска журнала. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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Аня-Тейлор Джой позировала в желтом пестро платье с отделкой из белого кружева. Образ дополнили золотые серьги. Волосы актрисе уложили мелкими прядями и сделали легкий макияж с ягодной помадой. Съемка прошла на пляже.

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В начале февраля Аня Тейлор-Джой стала гостьей пресс-конференции Apple TV в Санта-Монике. Актриса предпочла для выхода черную кожаную юбку-карандаш с разрезом до бедра, водолазку с высоким горлом и босоножки на каблуках. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

Позже Аня Тейлор-Джой появилась на показе Dior в Париже. Она надела розовое платье из струящейся ткани со спущенным плечом. Образ дополнили белые кожаные мюли. Волосы актрисе уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж.