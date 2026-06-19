Дочь Заворотнюк в атласном жакете и джинсах появилась на публике

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала гостьей открытия флагманского бутика Fantôme. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Анна Заворотнюк позировала в голубых облегающих джинсах и атласном розовом жакете. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

Анна Заворотнюк 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила первенца Марселя в Москве и семь месяцев не вылетала из страны. Однако в ноябре вернулась в Дубай с семьей.

Модель замужем за предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.

Бизнесвумен объясняла, что изначально переезд в ОАЭ был связан с работой супруга, а не с политическими событиями. По словам Заворотнюк, она не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди.