Модель Анастасия Решетова снялась в мини-юбке и пиджаке из кожи

Модель Анастасия Решетова стала гостьей открытия флагманского бутика Fantôme. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Анастасия Решетова предпочла для выхода розовую атласную мини-юбку, белую футболку и пиджак из черной кожи. Образ дополнила кожаная сумка и серьги. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж.

Решетова 16 октября 2019 года впервые стала матерью, она родила сына от рэпера Тимати. Модель говорила, что несколько лет не могла вернуть форму, которая была у нее до беременности. Экс-возлюбленная артиста добилась желаемых результатов после того, как ограничила себя в питании, отказалась от «вредной» еды и систематизировала тренировки в зале. Сейчас она довольна своим телом даже больше, чем до родов.

Бизнесвумен отмечала, что соблюдает интервальное голодание ради фигуры и периодически практикует веганскую диету. Многие подписчики знаменитости критикуют ее за нездоровую худобу, однако она подчеркивала в комментариях, что чувствует себя так наиболее комфортно. По признанию Решетовой, сейчас она начала больше работать над созданием крепкого мышечного корсета.

Ранее Анастасия Решетова провела прямой эфир на федеральном ТВ.