Трихолог предупредила об опасности тугих пучков и хвостов

Высокие хвосты, гладкие пучки и тугие косы — удобные и популярные причёски, создающие эффект «подтяжки» лица. Однако постоянное натяжение волос может привести к серьёзным проблемам, вплоть до необратимого выпадения. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-трихолог клиники «Доктор волос» Анна Горобинская.

Эксперт назвала термин «тракционная алопеция» — выпадение волос из-за длительного натяжения. Речь не о резком выдёргивании, а о хронической нагрузке: часами, днями, годами.

«Завязывая резинку, мы лишь создаём натяжение. А дальше всё работает как в сказке про репку: резинка тянет волос, волос тянет фолликул, а фолликул тянет кожу головы», — объясняет механизм врач.

В коже головы начинается вялотекущее воспаление, ухудшается кровоснабжение фолликулов. Волосы становятся тонкими, ломкими, начинается выпадение. Проблема развивается постепенно, оставаясь незамеченной месяцами и годами. Первыми страдают височные зоны, линия роста волос у лба, область за ушами и центральный пробор.

Распознать проблему достаточно просто. На это указывают боль кожи головы после распускания хвоста, чувство стянутости, покраснение. Также позже появляются короткие обломанные волоски у лица.

Многие считают нормальным, что после тугой причёски «болят корни». Но это — признак перегрузки кожи головы и причина будущего ослабления фолликулов.

Врач подчёркивает, что разовая тугая причёска не страшна. Проблема возникает у тех, кто собирает волосы в тугие пучки ежедневно, часами, на протяжении месяцев и лет. Со временем тракционная алопеция может перейти в рубцовую — тогда разрушенные фолликулы уже не восстановить.

«Если вы заметили, что виски поредели, линия роста волос изменилась, если после тугой причёски регулярно болит кожа головы — лучше не откладывать консультацию трихолога», — резюмировала Анна Горобинская.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.