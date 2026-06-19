45-летняя Кристина Агилера вышла в свет в полупрозрачном платье

Американская певица Кристина Агилера в откровенном образе появилась на открытии Президентского центра Обамы в Чикаго, США. Кадры публикует Page Six.

45-летняя знаменитость вышла в свет в молочном полупрозрачном платье Prabal Gurung с длинным шлейфом и исполнила песню Луи Армстронга What a Wonderful World. В качестве аксессуаров звезда выбрала серебряные кольца. Образ Агилеры завершили укладка и макияж в нюдовых тонах.

В январе Кристина Агилера снялась с голой грудью и восхитила фанатов. Знаменитость сделала фото в отеле во время поездки в Париж, Франция, на Неделю высокой моды.