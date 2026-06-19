Внешний вид 48-летней Климовой на новых фото разочаровал фанатов

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова разочаровала фанатов внешним видом на новых фото. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя знаменитость разместила серию снимков, запечатлев себя крупным планом. На кадрах видно, что на лице артистки нанесен макияж в нейтральных оттенках. При этом Климова сделала укладку, закрутив волосы на крупные бигуди, и отрезала короткую челку.

Пользователи сети заметили изменения во внешности актрисы, о чем написали в комментариях под постом.

«Зачем эти губы? А ведь было все хорошо!», «Екатерина, сдуйте их обратно», «Сначала подумала — Екатерина Варнава», «Ботокс под глазами заметен, когда улыбаетесь... Так и до Майкла Джексона недалеко», «Вы очень красивы от природы со своими губами, сдувайте их обратно», «Сразу искусственные губы бросились в глаза», «Согласна, губы ну чересчур», — написали они.

В апреле Климова показала фигуру в купальнике и удивила фанатов. Телезвезду запечатлели во время прогулки на катере в монокини, оформленном абстрактным принтом и тонкими бретелями.