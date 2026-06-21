Блогерша и телеведущая Ида Галич продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ида Галич была запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках в тон. Блогерша позировала перед камерой с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость засняли, сидя на лодке.

19 июня Ида Галич отпраздновала девичник в Саратове. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. По словам знаменитости, подруги «приказали» ей прибыть в аэропорт, но не сказали, куда направится самолет. Галич добавила, что девичник отпраздновали, имея в виду предстоящее солнцестояние: установили в земле свечи, пели песни в женском кругу и загадывали желания.

До этого Галич стала героиней нового выпуска журнала Hello! На обложке блогерша была запечатлена в оранжево-розовом латексном макси-платье, которое дополнили туфли в тон и золотые серьги. Телеведущей уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, помадой цвета фуксии и румянами. Знаменитость позировала со шлангом в руке на фоне коттеджа.