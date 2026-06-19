Княгиню Монако засняли в повседневном образе

Княгиня Шарлен вышла на публику в Италии без князя Альбера II. Об этом сообщает News My Royals.

Княгиня Монако Шарлен посетила мероприятие «Дни безопасности на воде». Шарлен появилась на публике в белом поло, бежевых капри, кроссовках и солнцезащитных очках. При этом на официальном ивенте она была одна, без своего мужа Альбера II.

17 июня 2025 года принц Альберт II и принцесса Шарлин из Монако присутствовали на церемонии закрытия 64-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Церемония награждения состоялась на форуме Гримальди в Монте-Карло. Американская актриса и продюсер Робин Райт получила премию Crystal Nymph от принца Альберта II в знак признания ее карьерных достижений. Для выхода на публику княгиня Шарлен предпочла облегающее голубое платье с открытыми плечами. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

В конце августа 2023 года стали распространяться сведения, что принцесса Монако Шарлен живет в Швейцарии, а со своим супругом, князем Альбером II, встречается «только по предварительной записи». Источник, близкий к паре, сообщил французской газете Voici, что Шарлен и Альбер только создают видимость того, что они пара.