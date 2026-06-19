Блогерша перевоплотилась в Аллу Пугачеву и восхитила пользователей Сети

Бьюти-креатор и визажист Олеся Эленбергер перевоплотилась в советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву и восхитила россиян. Ролик был опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и набрал 782 тысячи просмотров.

Блогерша с никнеймом olesya_elenberger_ регулярно снимает косплеи на фильмы, мультфильмы и известных личностей. В размещенном ролике Эленбергер решила повторить внешность 77-летней знаменитости.

Так, она надела ярко-рыжий парик и черную тунику с открытым плечом. Наряд дополнили многочисленные аксессуары в виде цепочек и браслетов. Внешний вид завершил макияж, с помощью которого визажистка усилила сходство с артисткой.

Пользователи сети оценили работу Эленбергер в комментариях под постом.

«Если немного экран отвести, даже можно не отличить. Офигенно получилось. А мне как давнему фанату ее песен еще и приятно на душе видеть ее образ», «Алла Борисовна, вы должны это увидеть!», «Вы легенда, Олеся, большущее уважение вашему труду!», «Потрясающе», «Это бомба», — заявили они.

Ранее в июне мужчина перевоплотился в Леди Ди и удивил зрителей. Блогер и пародист нанес грим, надел парик и примерил серый классический костюм, представ в образе принцессы Уэльской.