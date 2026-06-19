Ведущий «Модного приговора» объяснил, почему носит «женские» сумки

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, почему носит «женские» сумки. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ответ тем, кто хейтит меня за то, что я ношу якобы «женские» сумки, «женские» часы и «женскую» одежду. Это же совсем немужественно. Я считаю, что мужественность выражается совсем в другом: в поступках, действиях, мыслях. Спортсменов, согласитесь, в немужественности обвинить гораздо сложнее. Вот прекрасная подборка мужчин с «женскими» сумками и в «женской» одежде», — написал Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.