Россиянка смастерила сумку для Виктории Бони и восхитила зрителей результатом

Блогер и вязальщица Ирина Язина смастерила сумку для телеведущей Виктории Бони и восхитила зрителей результатом. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) мастера.

Юзерша с никнеймом irina_yazina_ продемонстрировала вязаный аксессуар красного цвета, декорированный бахромой. Сумка имела широкий длинный ремешок и золотистую фурнитуру.

«Наверное, могу открыть тайну, для кого я ее вязала. Я связала эту сумочку для Виктории Бони и очень ей благодарна за поддержку», — призналась россиянка.

Пользователей сети впечатлило изделие, сделанное своими руками.

«Ну сумка правда крутая», «Я, конечно, не Боня, но тоже щеголяла бы с такой сумочкой», «Красивая сумочка! Вы вышли на новый уровень», — написали они.

Ранее в июне россиянка сшила сумку из шнура и впечатлила зрителей. Мастер вещей ручной работы Елена Кравченко воспользовалась мотком хлопкового шнура кремового оттенка.