Перечислены самые модные вещи лета-2026

Стилист и телеведущий Александр Рогов перечислили самые модные вещи лета-2026. Подробности он опубликовал в Telegram-канале, на который подписаны почти 185 тысяч человек.

«Модная заметка. Лето, даже дождливое, — это время вечеринок и музыкальных фестивалей! Ловите шпаргалку с позициями, которые вам могут понадобиться», — призвал специалист.

Так, Рогов посоветовал обратить внимание на юбки в пайетках или мини-юбки с цветочным принтом. Помимо этого, эксперт также порекомендовал носить легкую асимметричную юбку с принтом.

Упомянутые изделие сочетаются с простыми топами или майками с яркими надписями, уточнил стилист.

«Добавьте массивные браслеты, кольца, мюли на каблуке или вьетнамки, и вы королева любой вечеринки. Ведите себя хорошо!» — заключил он.

В июне россиянкам назвали трендовую обувь лета. Стилист Владислав Лисовец заявил, что в нынешнем сезоне актуальными стали модели с флоральным принтом.