Каких ошибок стоит избегать в макияже на выпускной

При выборе макияжа для выпускного всегда есть риск, что он не подойдет к наряду, не продержится до конца мероприятия или будет выглядеть не так, как хочется. Алина Купорова, руководитель коммуникационного управления бренда Arive Makeup, рассказала «Газете.Ru», как найти вариант, который точно придется по душе.

«Главный тренд в макияже сегодня — отсутствие строгих правил. На первом месте — индивидуальность, эксперименты и следование своим желаниям. И, конечно, выпускной — самое время, чтобы позволить себе чуть больше и воплотить то, на что раньше не решалась», — рассказывает она.

Эксперт призвала обратить внимание на трендовое сияние.

«И сиять должно все, начиная с кожи. Вместо плотного тона можно присмотреться к BB-кремам, увлажняющим флюидам и праймерам со светоотражающими частицами. А также не забыть об ухаживающей базе под макияж — она поможет создать эффект деликатного сияния», — рассказывает Алина Купорова.

Еще больше блеска коже придадут сочные спарклы с мерцающим финишем, продолжила она. В отличие от глиттера, который состоит из отдельных блесток, спарклы создают на веках ровное сияющее покрытие.

«И это именно то, что нужно для праздничного образа. Оттенок выбирайте по настроению, но, если идей нет, обратите внимание на зеленый, искрящийся розовый и голубой», — говорит эксперт.

Популярность голубых оттенков в целом побила в этом сезоне все рекорды, продолжает Алина Купорова.

«Создать трендовый макияж глаз поможет сияющая палетка теней. Дополняйте образ синей тушью, графичными стрелками и маникюром в той же цветовой гамме — эстетика отсылает к 90-м, которые вновь актуальны. Можно даже добавить немного голубого подтона в губную помаду — такой эффект идеально подойдет обладательницам холодного цветотипа», — рекомендует специалист.

Яркие губы, рассказывает Алина Купорова, тоже стали актуальны летом 2026 года.

«Хитами сезона стали насыщенно-розовый цвет фламинго, яркие алый и коралловый, а также глубокий коричневый оттенок. Особый шик — эффект «зацелованных» губ: обведите контур карандашом нейтрального оттенка, заполните губы нюдовой помадой, а в самый центр добавьте яркий акцент с помощью помады или тинта и слегка растушуйте границы. Получится стильно и выразительно», — обратила внимание она.

Выпускницам также подойдут натуральные брови, которые сейчас, подчеркивает эксперт, на пике популярности.

«Графичные, четко прорисованные дуги ушли в прошлое, уступив место естественной густоте и форме. Достаточно расчесать брови прозрачным гелем и добавить пару легких штрихов карандашом или тенями тон в тон», — говорит она.

Румянец также должен быть естественным, слегка небрежным, свежим и натуральным.

«Поэтому румяна — незаменимый помощник в создании актуального образа. Их можно наносить не только на скулы, но и на кончик носа, подбородок, лоб, чтобы создать эффект легкого загара», — отмечает Алина Купорова.

Если девушка планирует много фотографироваться, ошибкой будет использовать хайлайтеры с крупным шиммером — они дают белый отблеск и блики при вспышке, предупредила специалист.

«И не забывайте главное правило при создании яркого макияжа: сначала оформляйте глаза, а потом переходите к тону лица. Или наклейте под нижнее веко специальные тканевые патчи, чтобы легко собрать осыпавшийся пигмент», — советует она.

Ошибиться легко и с контрастами, добавляет Купорова.