Визажист назвал секрет идеального макияжа в 2026 году

Визажист Белякова: буйство зелени и стрелки стали трендом 2026 года
Идеальный макияж 2026 года — на веках сияет изумруд или струится карамель, но всегда присутствует идеально выверенная стрелка. Об этом «Газете.Ru» рассказала визажист, руководитель студии красоты «Белва» Юлия Белякова.
«Мир бьюти-трендов 2026 года диктует смелые, но осознанные решения. Главная новость сезона — зеленый окончательно перестал быть экзотикой и занял пьедестал главного «цвета настроения». Однако рядом с ним не менее уверенно стоит вечная коричневая классика, а связующим звеном между дерзостью и традицией становится стрелка», — рассказала эксперт.
Она также отметила, что оттенок года — малахитовый микс (зеленый).
«В 2026 году актуален не просто один оттенок, а вся палитра зеленого: от глубокого изумрудного (его выбирают для вечерних smoky eyes) до успокаивающего шалфея и мятного неона (хит для футуристичных дневных луков). Я советую тандем: зеленые тени в складке века + графичная стрелка черным или темно-изумрудным оттенком», — добавила визажист.
Еще один тренд, по мнению Беляковой, — коричневый нюд и бронза.
«Коричневый в 2026 году — это не скучно, а элегантно. Бестселлеры: какао-матовый (для базы под стрелку), карамельный и медовый (для монохромного макияжа «веки-скулы-губы»), терракотовый (в паре с зеленым — самый модный контраст года). Главное правило: все оттенки коричневого должны быть теплыми, «съедобными», — отметила она.
И в заключение визажист выделила стрелки.
«Учитывая популярность зеленых и коричневых гамм, я бы ввела правило: «Цвет решает тон, а стрелка — характер». В 2026 году стрелка возвращается во всех ипостасях: кошачья стрелка-дублер (черная или темно-коричневая поверх зеленых теней), растушеванная «софт-стрелка» (выполняется жирным коричневым карандашом), графическая двуцветная стрелка (зеленое тело + коричневый хвост) и внутренний уголок (стрелка, начинающаяся от слезного канала)», — резюмировала Белякова.