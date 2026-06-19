Визажист назвал секрет идеального макияжа в 2026 году

Идеальный макияж 2026 года — на веках сияет изумруд или струится карамель, но всегда присутствует идеально выверенная стрелка. Об этом «Газете.Ru» рассказала визажист, руководитель студии красоты «Белва» Юлия Белякова.

«Мир бьюти-трендов 2026 года диктует смелые, но осознанные решения. Главная новость сезона — зеленый окончательно перестал быть экзотикой и занял пьедестал главного «цвета настроения». Однако рядом с ним не менее уверенно стоит вечная коричневая классика, а связующим звеном между дерзостью и традицией становится стрелка», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что оттенок года — малахитовый микс (зеленый).

«В 2026 году актуален не просто один оттенок, а вся палитра зеленого: от глубокого изумрудного (его выбирают для вечерних smoky eyes) до успокаивающего шалфея и мятного неона (хит для футуристичных дневных луков). Я советую тандем: зеленые тени в складке века + графичная стрелка черным или темно-изумрудным оттенком», — добавила визажист.

Еще один тренд, по мнению Беляковой, — коричневый нюд и бронза.

«Коричневый в 2026 году — это не скучно, а элегантно. Бестселлеры: какао-матовый (для базы под стрелку), карамельный и медовый (для монохромного макияжа «веки-скулы-губы»), терракотовый (в паре с зеленым — самый модный контраст года). Главное правило: все оттенки коричневого должны быть теплыми, «съедобными», — отметила она.

И в заключение визажист выделила стрелки.